Napoli, è sfida senza sosta alla big di Serie A: nuovo affare dopo Buongiorno

Il club azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato. Il Napoli potrebbe effettuare nuovi colpi sul mercato in entrata.

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da soli sei giorni e il Napoli è senza dubbio una delle squadre più attive. La società sta lavorando con il neo direttore sportivo Giovanni Manna al lavoro per accontentare tutte le richieste di Conte, con la priorità che resta ovviamente la difesa.

Il club ha già perfezionato gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, manca ormai pochissimo per chiudere l’affare Buongiorno e non solo. Se qualcuno pensava che il mercato degli azzurri fosse finito – per quel che riguarda il reparto difensivo – beh si sbagliava di grosso. Il Napoli lavora ad un terzo centrale dopo Buongiorno e Marin e vorrebbe chiudere un colpaccio a parametro zero. Se ne parla da giorni, da settimana potremmo dire, ma continua il forcing per il difensore spagnolo Mario Hermoso.

Il giocatore di 29 anni è attualmente svincolato dopo che gli è scaduto il contratto con l’Atletico Madrid, le richieste di ingaggio e di commissioni sono abbastanza alte ed anche per questo al momento ancora deve trovare una squadra. Si era parlato di interesse di club arabi e di qualche club della Liga, ma ora per Hermoso sembrerebbe essere una lotta a due, coinvolto anche il Napoli.

Napoli, è ancora sfida all’Inter

Anche se manca la chiusura definitiva il Napoli ha ormai trovato l’accordo per Alessandro Buongiorno, resistendo cosi all’interesse dell’Inter. Ora secondo quanto riporta il giornalista DAZN Orazio Accomando ci sarebbe un testa a testa tra Napoli e Inter per aggiudicarsi il cartellino del centrale spagnolo. Inizialmente il Napoli sembrava in pole, ma ora la società nerazzurra ha fatto irruzione pesantemente nella trattativa ed è pronta a provare a chiudere il colpo a parametro zero.

D’altronde l’Inter – come testimoniano i recenti casi Zielinski e Taremi – è abituata a lavorare sui parametri zero ed Hermoso è un profilo che intriga molto Inzaghi e la dirigenza nerazzurra.

L’Inter ha recentemente dovuto fare i conti con l’infortunio di Buchanan, la frattura alla tibia con la Nazionale che lo terrà fermo per 4-5 mesi. Di conseguenza Carlos Augusto verrà nuovamente spostato tra gli esterni e l’Inter necessita di un centrale difensivo mancino. Hermoso è il profilo giusto e soprattutto è a parametro zero, la chiusura dell’affare non è impossibile e non sono da escludere quindi colpi come questi. Il Napoli però resta nella trattativa e monitora la situazione, sarà un testa a testa sino alla fine.