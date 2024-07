Notizie SSC Napoli, Conte può esultare: due annunci prima di Dimaro

Il Napoli è scatenato sul mercato: due calciatori sembrano ormai a pochi passi dal vestire la maglia azzurra, con Antonio Conte che può contare su due nuovi innesti prima di Dimaro.

Manca circa una settimana all’inizio della prossima stagione per il nuovo Napoli di Antonio Conte, che si prepara a lanciare una vera e propria rivoluzione. Non solo dal punto di vista tattico, visto che i partenopei lasceranno dopo molti anni lo schieramento difensivo a quattro (con il passaggio alla difesa a tre, ndr), ma soprattutto dal punto di vista dell’interpretazione. Infatti, Conte rappresenta un taglio netto con il passato per gli azzurri, reduci da una stagione totalmente da dimenticare.

Il compito di Giovanni Manna, in missione a Milano per chiudere, tra gli altri, l’affare per Alessandro Buongiorno, è quello di regalare al tecnico leccese un organico all’altezza della situazione e congruo alle esigenze di quello che sarà, con ogni probabilità, il 3-4-3 di partenza. In attesa del difensore del Torino, il club partenopeo si porterà avanti, con ogni probabilità, su altri due calciatori, che saranno annunciati verosimilmente prima del ritiro di Dimaro. I calciatori in questione sono Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, per cui si attenderebbe soltanto l’iter burocratico prima delle varie firme sui contratti.

Ultime notizie calcio Napoli, Marin e Spinazzola prima di Dimaro: la rivelazione

Rafa Marin e Leonardo Spinazzola potrebbero essere i primissimi colpi che il Napoli metterà a segno nell’era Conte – Manna. A confermarlo è l’edizione odierna de La Repubblica.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

“Il club azzurro ha fatto un ulteriore passo in avanti e conta di chiudere nelle prossime ore per garantire un altro rinforzo ad Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida, dopo Rafa Marin: lo spagnolo farà le visite mediche la prossima settimana e poi firmerà il contratto. Spinazzola potrebbe seguire lo stesso iter e cominciare, dunque, sin dal primo giorno la preparazione estiva nella Val di Sole. L’ormai ex Roma ha accettato l’ipotesi di un contratto biennale e il Napoli ovviamente si cautelerà sullo stato fisico di Spinazzola che rappresenta una svolta sulla strategia di mercato”.

In attesa di Alessandro Buongiorno (ore decisive per il suo passaggio dal Torino, ndr), sembrano ormai esserci pochissimi dubbi, se non nulli, sull’arrivo di Marin e Spinazzola, pronti a rinforzare un organico che sarà puntellato molto nel corso della sessione estiva in corso di calciomercato.