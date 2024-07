“Ha detto no”: Napoli, il rifiuto che fa gongolare Conte e Manna

Conte e Manna gongolano per il rifiuto del big alle offerte: il Napoli resta alla finestra per chiudere il colpo, ecco tutti i dettagli

L’idea del Napoli è quella di portare a casa quanti più acquisti il prima possibile, per dare la possibilità ad Antonio Conte di lavorare con estrema precisione in vista dell’inizio della prossima stagione. I partenopei faranno il loro esordio il prossimo 11 agosto in Coppa Italia e poi riverseranno le proprie forze sulla Serie A.

Senza Coppe Europee, l’obiettivo prioritario è proprio quello di tornare in Champions League e la speranza di essere competitivi anche per lo Scudetto è molto forte.

Nel frattempo, il direttore sportivo Manna sta lavorando per rinforzare la difesa. Nel mirino c’è Alessandro Buongiorno, con il quale il Napoli sta trattando per trovare un’intesa sull’ingaggio e anche sul prezzo del cartellino da destinare al Torino. Cairo vuole solo cash, senza contropartite e com’è capitato in passato le trattative con i granata vanno un po’ per le lunghe.

Oltre a Buongiorno, il Napoli ha in mano anche Rafa Marin e si studia con attenzione anche il colpo Mario Hermoso. Il difensore ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero, per Conte sarebbe il difensore ideale, capace di giocare sia a quattro, sia a tre. Ma la concorrenza è molto agguerrita.

Napoli, Hermoso ha rifiutato Besiktas e Arabia Saudita

A parlare del mercato del Napoli è stato Ciro Venerato ai microfoni del TG Regione: “Solito botta e risposta tra l’entourage di Hermoso e la dirigenza del Napoli. Ma ha detto no al Besiktas e all’Arabia Saudita, ormai sembra chiara la scelta. Anche l’ex Atletico Madrid sogna di giocare nel Napoli, occorre solo calma e gesso, ma difficilmente il futuro riserverà sorprese sgradite“.

Una notizia che indubbiamente fa felici i tifosi del Napoli. Mario Hermoso è un difensore molto ambito in Europa e non solo, rifiutare i soldi dell’Arabia Saudita e del Besiktas indubbiamente fa capire quali siano le sue intenzioni per il presente e per il futuro. Inoltre, sull’ex Atletico Madrid per diverso tempo ci sono stati gli interessi di Juventus e Inter.

Classe ’95, Hermoso rappresenterebbe quel difensore esperto di piede mancino che tanto manca al Napoli e che potrebbe dare una grossa mano nella svolta in fase difensiva che vuole Conte. Inoltre, può giocare anche da terzino sinistro. Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra.