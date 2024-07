Mercato Napoli, aumenta la concorrenza per il pupillo di Manna: c’è un altro club di Serie A!

Il Napoli è a caccia dell’uomo giusto per rinforzare la rosa. Le ultime sulle scelte del DS Manna.

In casa Napoli è in corso una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima, andrà a toccare diversi profili importanti tra cui i cosiddetti big. La società non è affatto soddisfatta della stagione da poco conclusa, motivo per il quale l’avvento di Antonio Conte in panchina apre un nuovo ciclo importante. L’obiettivo è quello di tornare ad essere competitivi, ma ciò sarà possibile soprattutto attraverso il mercato in entrata

I calciatori nel mirino della dirigenza sono davvero molti, ancor più a causa della volontà di Giovanni Manna. Il neo dirigente azzurro è molto entusiasta del nuovo progetto, motivo per il quale starebbe cercando dei profili adatti per fare il salto di qualità. I giocatori che piacciono all’ex Juventus son diversi, ma in modo particolare si vorrebbe puntare su dei profili giovani e disposti a lottare per la maglia. Non a caso, nelle ultime settimane, sarebbe emerso un nuovo nome di un attaccante che milita in Serie A.

Mercato Napoli, concorrenza spietata per Cambiaghi: le ultime

La nuova stagione in casa Napoli è già iniziata. La dirigenza, tramite i suoi protagonisti come Giovanni Manna, starebbe provando a fare degli importanti cambiamenti in vista delle prossime annate. Stamane, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” Nicolò Cambiaghi è finito nel mirino del Genoa. Il giovane attaccante di proprietà dell’Atalanta ha vestito la maglia dell’Empoli nell’ultima stagione, attraverso la quale ha conquistato l’interesse delle big. Non a caso, il direttore sportivo partenopeo stravede per le qualità del giovane attaccante.

Le qualità del giovane attaccante sono ormai note, motivo per il quale il Napoli vorrebbe mettere a segno un colpo importante. L’interesse della società azzurra è aumentata nelle ultime settimane, ancor più grazie all’avvento di Giovanni Manna nella veste di direttore sportivo. Quest’ultimo, ha già iniziato a lavorare su diversi fronti ed ha svolto un ruolo cruciale nell’affare che ha portato Antonio Conte al Napoli.

Oltre a ciò, però, il noto DS non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, alla Corte del Vesuvio vanta una grossa libertà che gli permette di “trattare” i profili più ambiti. Non a caso, il dirigente avrebbe messo nel mirino proprio Nicolò Cambiaghi, ormai reduce da una stagione ad alti livelli. Nelle prossime settimane, non è da escludere un possibile incontro con l’Atalanta proprio per capire la fattibilità dell’operazione.