Spinazzola, non ci sono più dubbi: arriva l’annuncio UFFICIALE sui social

Arriva la notizia ufficiale su Leonardo Spinazzola: l’annuncio sul suo futuro è arrivato proprio in questa mattinata sui social con un comunicato che non lascia più dubbi.

Il Napoli è caccia di svariati rinforzi per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva e all’altezza di quelle che sono le esigenze del tecnico da un punto di vista tecnico – tattico. Diverse sono le caselle da occupare in quello che, con ogni probabilità, sarà il modulo messo a punto dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ossia il 3-4-3. Tanti colpi in difesa, ma anche qualche novità sulle fasce, visto anche le possibile partenze. Una su tutte, quella di Mario Rui, che non è stato dichiarato incedibile in questo nuovo ciclo e per cui si cerca una sistemazione in Portogallo.

Al suo posto, il nome più caldeggiato è quello di Leonardo Spinazzola: tra il neo dirigente azzurro Giovanni Manna e l’entourage del calciatore vanno avanti le trattative per cercare di arrivare quanto prima all’intesa definitiva, con la speranza di trovare una quadra dal punto di vista economico, tra ingaggio e commissioni varie.

Intanto, dai social è arrivato l’annuncio ufficiale: il calciatore ha detto definitivamente addio alla Roma, rendendo effettivo il suo status da svincolato, visto che il contratto con la società capitolina è terminato da poche ore.

Ultime news calcio Napoli, Spinazzola dice addio alla Roma: il post

Leonardo Spinazzola dice ufficialmente addio alla Roma. Il commiato è arrivato con un post social sui social, che ha ufficializzato una decisione che era nell’aria ormai già da settimane.

“È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare Roma”, ha scritto l’esterno su Instagram, con un post che ha fatto immediatamente il boom di interazioni tra i tifosi giallorossi.

Diversi, tra i commenti, anche tifosi del Napoli, che ora attendono novità circa la trattativa che, presto, potrebbe arrivare al traguardo. In ballo, c’è una proposta di un contratto annuale con opzione in favore della società partenopea, pronta a puntare sull’ormai ex esterno della Roma. Un rinforzo che avrebbe l’ok totale anche da parte di Antonio Conte, che già nelle sue precedenti esperienze aveva cercato di allenare il numero 37, che a sua volta sembra aver dato il suo gradimento a una possibile esperienza in maglia partenopea.

Di seguito, la lettera pubblicata da Leonardo Spinazzola sul suo profilo Instagram ufficiale: