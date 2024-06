Gli ottavi con la Georgia o lo Scudetto del Napoli? Kvara si sbilancia e sorprende tutti

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post di Georgia – Portogallo, commentando quella che è un’impresa storica per tutto il suo Paese.

La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia è la grande sorpresa, fino a ora, di Euro 2024: la vittoria contro il Portogallo per 2-0, che ha visto protagonista proprio il numero 77 azzurro. Con un gol al secondo minuto di gioco, l’attaccante azzurro ha sbloccato il tabellino, regalando ai suoi una carica importante che si è poi rivelata decisiva, in positivo, per tutti i suoi compagni.

Nel corso del post partita, l’attaccante georgiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport, parlando tra le altre cose anche delle dichiarazioni di Antonio Conte da Napoli, presentato nella giornata di ieri, mercoledì 27 giugno, a Palazzo Reale. Ma non solo: perché Kvara ha parlato anche in conferenza stampa, soffermandosi in modo particolare sull’impres di cui si è reso grande protagonista, in quanto la Georgia è all’esordio assoluto in un campionato Europeo.

News SSC Napoli, Kvara parla in conferenza da Euro 2024: avete sentito?

Durante la conferenza stampa nel post di Georgia – Portogallo, Khvicha Kvaratskhelia ha commentato ulteriormente il traguardo storico raggiunto dalla sua Nazionale, che accede in maniera incredibile agli ottavi di finale del Campionato Europeo, che si sta tenendo in queste settimane in Germania.

Di seguito, quanto dichiarato dall’attaccante del Napoli:

“Sono stato eletto MVP del match, ma non c’è alcun premio individuale oggi. Tutta la squadra ha dimostrato di poter giocare a questi livelli, siamo molto contenti ma da domani inizieremo a pensare alla prossima partita contro la Spagna. Andiamo sempre in campo per provare a vincere, oggi abbiamo fatto vivere a molti il miglior giorno per i tifosi georgiani. Abbiamo fatto la storia, mentre nessuno credeva che sarebbe stato possibile”.

Nel corso del suo intervento, Kvaratskhelia ha avuto modo di ricordare l’altra grande gioia della sua carriera, ossia lo Scudetto ottenuto in maglia azzurra nella stagione 2022-23. Segue quanto evidenziato a tal riguardo:

“Anche lo Scudetto è stato un momento memorabile, ma oggi sono più contento perché ho vinto con la mia nazionale. Sono orgoglioso di questo risultato, ero molto felice anche per lo Scudetto in ogni caso. È difficile spiegare queste emozioni a parole, ma oggi è il giorno più bello della mia vita”

Insomma, il passaggio storico agli ottavi di finale di Euro 2024 è una gioia immensa per il calciatore azzurro, su cui Antonio Conte punta in maniera decisa anche per il futuro del suo Napoli.