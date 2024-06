Euro 2024, l’Italia di Spalletti si qualifica agli ottavi: data e orario della prossima partita

Si è da poco conclusa la gara tra Italia e Croazia, una partita sofferta ma che ha consegnato gli ottavi agli azzurri.

Seppur con tanta, forse eccessiva sofferenza, l’Italia di Luciano Spalletti ha agguantato il risultato: la qualificazione agli ottavi di finale. 90 minuti complicati, difficili, contro la Croazia di Modric, in goal dopo il rigore fallito grazie ad un super Donnarumma, in vero stato di grazia in questa edizione di Euro 2024.

Una rete, quella dei croati, che non aveva scosso particolarmente l’Italia, mai pericolosa sino all’ultimo minuto di gioco, quando una incursione di Calafiori ha messo in condizione Zaccagni, entrato a gara in corso, di calciare a giro e bucare la rete per il goal qualificazione. Una rete, quella dell’esterno della Lazio, arrivata proprio quando tutti avevano smesso di crederci, come onestamente ammesso dagli stessi telecronisti RAI, ormai arresisi ad una serata che sembrava inevitabilmente segnata.

Ci sarà comunque tanto da lavorare per Luciano Spalletti, apparso in difficoltà al pari dei suoi ragazzi, con le scelte iniziali dell’ex tecnico del Napoli che non hanno convinto a pieno. Ad onor del vero, però, il c.t è stato poi bravo a leggerla ed intervenire a partita in corso, pescando dal cilindro proprio il sopracitato Zaccagni.

Italia, avversario agli ottavi: svelati i dettagli della gara dei campioni in carica

Ed ora? C’è grande attesa per l’appuntamento che vedrà i quattro volte campioni del mondo impegnati negli ottavi di finale, alla ricerca dei quarti. Nell’ultima edizione fu l’Austria a dare filo da torcere alla selezione dell’ex c.t Roberto Mancini.

Questa volta, invece, ci sarà la Svizzera. La selezione svizzera, proprio quella che approdò agli ultimi mondiali ai danni dell’Italia grazie ai clamorosi errori di Jorginho dal dischetto. Una sorte di rivincita quindi, fornita su un piatto d’argento ai ragazzi di Luciano Spalletti, che dovrà però fare a meno del sopracitato Calafiori, autore del bellissimo assist per Zaccagni, che salterà il match causa squalifica per somma d’ammonizioni.

Le due nazionali, scenderanno in campo sabato 29 giugno alle ore 18, tra soli sei giorni, per un appuntamento da dentro o fuori. Insomma, manca davvero poco, pochissimo per scoprire cosa ne sarà dell’Italia, un’Italia che grazie a questo goal arrivato in extremis, potrebbe arrivare all’appuntamento con ben altra carica.

Non resta che attendere, sabato ne sapremo qualcosa in più, per una sfida che resta complicata, ma assolutamente alla portata.