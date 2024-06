Croazia-Italia, rivelazione del ct Dalic su Spalletti: c'entra il Napoli

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha analizzato la partita di domani sera contro l’Italia di Luciano Spalletti. Proprio sul tecnico ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti

L’Italia di Luciano Spalletti deve mettersi alle spalle velocemente la brutta gara contro la Spagna per concentrarsi sul match decisivo contro la Croazia, in programma domani sera alle 21:00, che decreterà la seconda qualificata del Gruppo B alle spalle degli iberici.

La nazionale del CT ex Napoli ha vinto e convinto nella prima partita contro l’Albania, ma contro i ragazzi allenati da Luis De la Fuente ha dimostrato di dover risolvere qualche problemino di troppo.

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita che aspetta i suoi ragazzi tra meno di 24 ore, provando ad anticipare quelle che saranno le mosse dell’avversario Spalletti, del quale pare conoscerne i punti di forza da molto tempo.

Il CT croato, Zlatko Dalic, ha suonato la carica alla vigilia della gara contro l’Italia di Luciano Spalletti, e in conferenza stampa ha parlato anche del collega, ammettendo di seguirlo da parecchio tempo:

Innanzitutto gli faccio i complimenti per i suoi risultati, per lo scudetto col Napoli: ha fatto benissimo. Sappiamo che le squadre italiane sono tattiche e questo sicuramente lo vedremo domani. Cercheremo di restare tranquilli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano.

Io non penso che cambierà tantissimo rispetto alla tattica, conosco un po’ il suo metodo di gioco fin da Napoli. Lo deciderà lui, ma a me questo non interessa, io devo concentrarmi sul fatto che sia meglio la Croazia. Noi abbiamo un valore.