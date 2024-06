EURO 2024, pessime notizie per Kvaratskhelia: Georgia a rischio eliminazione

Da pochi minuti è terminata la partita tra la Georgia e la Repubblica Ceca. Dal campo arrivano notizie cattive per Kvaratskhelia e la sua Nazionale.

Dopo l’esordio contro la Turchia, la Georgia di Kvaratskhelia è scesa in campo contro la Repubblica Ceca. Il match è terminato sul punteggio di 1-1, quindi si tratta di un risultato “pessimo” per la Nazionale dell’esterno azzurro. Il match è stato molto equilibrato, anche se nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio sull’altra.

Il pareggio conquistato contro i cechi, complica nettamente il cammino della Georgia e di Kvaratskhelia. Infatti, l’esterno azzurro non è riuscito ad incidere in modo particolare, non assicurando un posto agli ottavi per la sua Nazionale. Non a caso, le possibilità di vedere la squadra di Sagnol al prossimo turno sono molto basse.

EURO 2024, pessime notizie per la Georgia: Kvara rischia l’eliminazione

La Georgia rischia di essere eliminata dall’Europeo dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca. Kvara e compagni affronteranno il Portogallo nell’ultima sfida del girone. Attualmente, i georgiani occupano l’ultimo posto in classifica con un solo punto, motivo per il quale occorrerà una vittoria. Un possibile trionfo permetterebbe alla squadra di poter rientrare tra le migliori terze, riuscendo così ad approdare agli ottavi di finale.

Kvaratskhelia e compagni saranno costretti ad assistere al match tra Turchia e Portogallo. Le due compagini potrebbero “favorire” la Georgia, la quale assisterà al match sperando in un risultato che possa facilitare la qualificazione al prossimo turno.