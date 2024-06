Nuova idea per la fascia sinistra, ha già giocato in Italia: si può acquistare per 25 milioni

Il Napoli è decisamente attivo sul calciomercato, il ds Manna e Antonio Conte sono alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e spunta il nome di un ex calciatore del Parma.

La nuova stagione è già alle porte. Il Napoli ha archiviato velocemente la passata annata, decisamente deludente, e ha voltato pagina. Il presidente De Laurentiis per questo motivo si è affidato a Giovanni Manna, nominato nuovo direttore dell’area sportiva, e ad Antonio Conte, che sarà il nuovo allenatore dei partenopei.

Il loro arrivo ha già portato un notevole entusiasmo tra i tifosi del Napoli, ma ora vanno aggiunti anche i giusti acquisti per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. Uno dei ruoli da rafforzare è sicuramente quello dell’esterno sinistro, visto che Mario Rui è stato inserito nella lista dei calciatori cedibili. Per il portoghese ci sono interessamenti in patria, con il d.s. Manna che starebbe così seguendo vari profili per la sua sostituzione.

Mercato Napoli, l’ultima idea è Oosterwolde del Fenerbahce

Stando a quanto riportato dal portale britannico Caught Offside, al Napoli interesserebbe Jayden Oosterwolde, difensore e terzino mancino attualmente al Fenerbahce. Ecco quanto evidenziato:

La situazione del terzino sinistro Oosterwolde del Fenerbahce è monitorata da Everton, West Ham United e Napoli. Gli Hammers hanno già incontrato gli agenti dell’olandese per ulteriori informazioni; presto anche Everton e Napoli faranno le loro mosse. Al momento il club turco non vorrebbe venderlo, ma con un’offerta di 25-30 milioni ci penserebbero. Ha giocato quest’anno 43 partite in tutte le competizioni, realizzando il 91% di passaggi completati. Prenderlo a 25 milioni sarebbe un affare.

Di nazionalità olandese, Oosterwolde è abile a giocare come esterno mancino ma grazie alla sua struttura fisica (è alto 189 cm, ndr), si adatta tranquillamente come difensore centrale. Nelle idee di Antonio Conte, ad esempio, potrebbe giocare come braccetto mancino della difesa a tre.

Quella di Oosterwolde non è ovviamente l’unica idea del Napoli per sostituire Mario Rui. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato del possibile acquisto di Leonardo Spinazzola, per il quale si registrano nuovi contatti. Il terzino italiano si libererà dalla Roma a parametro zero, con i giallorossi che hanno preferito non rinnovare il contratto in scadenza. Spinazzola piace da sempre ad Antonio Conte e, qualora dovesse dare le giuste garanzie fisiche, non è escluso che gli azzurri possano puntare su di lui con un acquisto a basso costo. L’accordo non sarebbe complicato da trovare e anche l’ingaggio potrebbe essere subordinato alle presenze in campo.