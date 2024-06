Calciomercato Napoli, due club in lotta per Lindstrom: Sky svela tutto!

Il Napoli è chiamato a decidere il futuro di Jesper Lindstrom. Le ultimissime sull’esterno danese in vista della prossima annata.

L’avvento di Antonio Conte al Napoli segna l’apertura di un nuovo ciclo. Infatti, la società azzurra è desiderosa di cancellare molto rapidamente l’ultima stagione. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata e non solo. Infatti, prima di mettere a segno alcuni colpi importanti, sarà importante risolvere diverse situazioni. Infatti, tra le file azzurre son presenti diversi esuberi, i quali al momento non rientrano nelle idee del nuovo tecnico.

Tra i casi delicati c’è senza dubbio Jesper Lindstrom. Quest’ultimo, è arrivato la scorsa estate grazie allo sforzo economico di Aurelio De Laurentiis, il quale è riuscito a strapparlo all’Eintracht con una ricca offerta. Gli obiettivi impostati, però, n0n sono stati mantenuti dal calciatore, il quale è stato costretto in più occasioni a guardare i compagni dalla panchina. Non a caso, il DS Manna starebbe provando a sistemare il giocatore altrove.

Mercato Napoli, Lindstrom vicino alla cessione: le ultime

Le strade di Jesper Linstrom e del Napoli potrebbero dividersi nelle prossime settimane. Il calciatore danese non è riuscito ad esprimere il proprio potenziale, ancor più a causa della stagione deludente dell’intera squadra. Il giovane esterno ha collezionato solo 22 presenze nonostante le tre parentesi targate Garcia, Mazzarri e infine Calzona. A causa di tutto ciò, il DS Manna starebbe provando a cedere il giocatore, vista la volontà di Antonio Conte di puntare su profili diversi.

Nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore sarebbe finito nel mirino di ben due club francesi. Infatti, Jesper Lindstrom piace tanto a Marsiglia e Lione. Le due società sarebbero pronte a dare un’altra chance al calciatore, ma prima andrà trovato l’accordo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, non intende svendere il calciatore, motivo per il quale si starebbe lavorando sulla base dell’operazione. Il club azzurro chiede però un prestito oneroso molto alto, che almeno al momento complica la trattativa.

Inoltre, tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Quest’ultimo, non si è ambientato alla grande nel mondo Napoli e potrebbe valutare l’addio dopo un solo anno. L’esterno vanta qualità molto importanti, le quali però non sono state affatto dimostrate alla Corte del Vesuvio. Nelle prossime settimane potrebbero esserci dettagli importanti legati al possibile affare.