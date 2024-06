Inler torna in Serie A, notizia a sorpresa: sapete dove andrà?

Sarebbe imminente il ritorno il Serie A dell’ex Napoli, Gokhan Inler. L’ex centrocampista è vicino all’approdo in un club, ma con vesti differenti.

Nel corso degli ultimi anni, diversi ex calciatori del Napoli hanno intrapreso delle carriere differenti all’interno del mondo del calcio. Alcuni di loro hanno seguito la carriera da allenatore o Team Manager, mentre altri hanno preferito dei ruoli dirigenziali.

Tra questi c’è l’ex centrocampista del Napoli, Gokhan Inler. L’ex centrocampista svizzero è vicino al ritorno in Serie A, ma con un ruolo diverso.

L’ex Napoli Gokhan Inler vicino al ritorno in Serie A: la sua prossima squadra

È arrivata come un fulmine a ciel sereno una notizia clamorosa sul futuro dell’ex Napoli, Gokhan Inler. Come riporta Gianluca Di Marzio, Inler è pronto a ritornare all’Udinese, ma in ruolo di Direttore Sportivo del club friulano. La società ha deciso di separarsi da Federico Balzaretti, ed il ruolo di DS sarà affidato ad Inler. Inoltre sarà presente nella dirigenza anche Gabriel Nani, nel ruolo di Direttore dell’Area Tecnica.

Grandi cambiamenti dunque all’interno dell’Udinese, con le novità che sono state annunciate tutte questa sera. Difatti dopo la mancata conferma di Fabio Cannavaro, la panchina è stata affidata al tedesco Kosta Runjaic. Novità a sorpresa anche dal punto di vista dirigenziale, con Inler e Nani che si occuperanno della mansioni svolte da Balzaretti nella scorsa stagione.