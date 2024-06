Calciomercato Napoli, colpo di scena Gaetano: la decisione di Conte

Il Napoli è chiamato a decidere il futuro di Gianluca Gaetano. Le ultime sulla volontà di Antonio Conte legata alla situazione del calciatore.

Dopo l’ingaggio di Antonio Conte, il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato e non solo. La società azzurra tramite il DS Manna starebbe valutando diversi profili che potrebbero aiutare la causa partenopea. Infatti, l’allenatore italiano porta con sé garanzie importanti, le quali dovranno essere rispettate attraverso la prossima sessione di calciomercato. Dopo la stagione deludente, ci sono diversi temi “bollenti” a Castel Volturno.

In casa Napoli c’è poi l’assoluta necessità di analizzare le tante situazioni legate ai giovani. Tra questi c’è sicuramente Gianluca Gaetano, uno dei calciatori italiani più promettenti. Il centrocampista offensivo è reduce dal prestito al Cagliari, dove grazie all’aiuto di Claudio Ranieri è riuscito a dimostrare le sue qualità in poco tempo. La stagione è però terminata, motivo per il quale il classe 2000 ha già fatto ritorno in Campania, L’ultima parola spetterà ad Antonio Conte, il quale però avrebbe già analizzato il tutto nel dettagli.

Mercato Napoli, Conte blinda Gaetano: la scelta del tecnico

Il Napoli e Gianluca Gaetano potrebbero unire le proprie strade nella prossima stagione. Come riportato da “Il Corriere della Sera”, il calciatore cresciuto nel vivaio ha dimostrato tutto il proprio potenziale, motivo per il quale sente di meritare una chance in azzurro. A riguardo, Antonio Conte avrebbe già deciso di blindare il calciatore escludendo così l’ipotesi di un ulteriore prestito. La duttilità del giovane potrebbe tornare molto utile al tecnico, il quale starebbe pensando di utilizzarlo a centrocampo e alle spalle dell’attaccante.

Il Napoli crede fermamente nelle qualità di Gianluca Gaetano, ma sarà necessario consegnarli il giusto spazio a disposizione. Infatti, il calciatore ha dimostrato di essere pronto a palcoscenici più importanti, motivo per il quale la sua carriera potrebbe toccare l’apice proprio con Antonio Conte. L’allenatore sa cosa occorre per valorizzare un giovane, e di certo lavorerà affinché l’ex Cagliari diventi uno dei migliori nel suo ruolo.

Oltre all’esperienza in terra sarda, Gaetano ha entusiasmato anche con la maglia della Cremonese. Infatti, nelle sue parentesi in prestito è sempre riuscito a fare la differenza, motivo per il quale è arrivato il momento adatto per diventare “grande” nella sua terra natale. Il classe 2000 ha origini campane, quindi proverà quantomeno a ritagliarsi una carriera importante proprio alla Corte del Vesuvio nel corso dei prossimi anni.