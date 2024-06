Mercato Napoli, Buongiorno costa troppo: ok di De Laurentiis per la pista alternativa

Il Napoli è pronto a ripartire dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. Le ultime sul mercato azzurro.

L’ingaggio di Antonio Conte è stato solo il primo tassello del “nuovo” Napoli. Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare su quel che sarà il progetto del Napoli, motivo per il quale l’obiettivo principale è quello di tornare ad essere competitivi. La stagione conclusa da poco lascia scorie pericolose nell’aria, le quali però dovranno essere accantonate proprio dal nuovo tecnico. Quest’ultimo ha scelto il capoluogo campano per ripartire, e sembra già molto concentrato sugli obiettivi.

Antonio Conte porta con sé garanzie molto importanti. Infatti, per convincere l’allenatore è stato necessario assecondare diverse richieste, come ad esempio quella legata ad un mercato ad alto livello. Infatti, la rosa azzurra va indubbiamente puntellata con diversi profili importanti. Tra i reparti più in “difficoltà” c’è senza dubbio la difesa, la quale vanta interpreti non sempre “adeguati”. Non a caso, il DS Manna starebbe lavorando proprio in questa direzione, vista la volontà di ingaggiare un calciatore di spessore.

Mercato Napoli, Hermoso è più di un’idea: le ultime

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro del club. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte, la società azzurra si è già fiondata sul mercato. I primi obiettivi riguardano la difesa, la quale dovrà essere “puntellata”. Il primo obiettivo porta il nome di Alessandro Buongiorno, ma la trattativa si starebbe complicando. Come riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato, il Torino non intende fare sconti e non accettare neppure le contropartite (Ostigard e Simeone) per concludere l’affare. Vista la volontà di Urbano Cairo, il DS Manna starebbe sondando anche Mario Hermoso, il quale dirà addio all’Atletico Madrid.

Il profilo di Mario Hermoso intriga molto la società azzurra. Quest’ultima cerca un profilo esperto, in grado di fornire anche la giusta duttilità al reparto difensivo. L’ormai ex calciatore dell’Atletico Madrid è stato uno degli uomini cruciali per il Cholo Simeone, motivo per il quale si tratterebbe di un colpo importante.

Ovviamente, prima di concludere l’affare sarà necessario trovare l’accordo con l’entourage e il calciatore stesso. Infatti, il Napoli dovrà poi decidere se assecondare o meno le richieste legate al contratto e non solo. Uno dei temi più importanti sarà quello legato alle commissioni destinate agli agenti del giocatore. Infatti, se non dovessero essere presentate richieste “folli”, il DS Manna sembrerebbe disposto a concludere l’affare.