Mertens, la novità che stupisce i tifosi: annuncio sul ritiro dal calcio

Dopo la separazione con il Napoli, la carriera di Dries Mertens sta proseguendo al Galatasaray. Intanto arriva la notizia circa il ritiro dell’ex Napoli.

Con il termine della stagione calcistica, sono iniziati ufficialmente i dialoghi in vista del calciomercato. I vari club sono alla ricerca di giocatori con cui rinforzare il proprio organico, ed altri invece sono impegnati nelle trattative per il rinnovo dei loro top player.

Il futuro dell’ex Napoli Dries Mertens era in bilico, e in queste ore sarebbe arrivato l’annuncio circa il suo futuro. Spunta l’ipotesi inerente al suo ritiro dal calcio che spiazza i tifosi.

Novità sul futuro di Dries Mertens: c’è l’annuncio sul ritiro dal calcio giocato

Le strade del Napoli e di Dries Mertens si sono separate nell’estate del 2022, quando in casa Napoli c’è stata una vera e propria rivoluzione. Difatti nel corso di quell’estate, molti big hanno lasciato Napoli, ovvero Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly oltre all’attaccante belga. La carriera di Mertens sta proseguendo in Turchia, dove l’ex Napoli si sta contraddistinguendo con la maglia del Galatasaray. C’era però qualche incertezza sul futuro dell’attaccante belga, i cui nodi sono stati sciolti nella giornata odierna.

Come annunciato da Fabrizio Romano, Mertens ha rinnovato il proprio contratto con il Galatasaray fino al 30 giugno 2025. Inoltre il giornalista ha annunciato come al termine della prossima stagione, Mertens abbia deciso di appendere gli scarpini al chiodo, e quindi optato per il ritiro dal calcio giocato. Sono stati sciolti dunque dei dubbi importanti circa il futuro dell’ex attaccante del Napoli, visto che mancavano novità circa il suo futuro immediato. Mertens dunque si appresta a disputare la sua ultima stagione da calciatore professionista con la maglia del Galatasaray, con cui poi chiuderà la sua carriera.

Una notizia inaspettata per i tifosi azzurri, che hanno mantenuto un rapporto stupendo con il belga anche dopo la sua separazione con il Napoli. Inoltre è ben risaputo come Mertens sia legato ancora alla città di Napoli, visto che ha deciso di non lasciare la casa in cui ha vissuto durante gli anni in cui ha militato in azzurro. Difatti appena gli è possibile, Mertens ritorna volentieri a Napoli, dove un intero popolo lo accoglie sempre in maniera calorosa. I tifosi del Galatasaray, ma anche quelli del Napoli, si apprestano a visionare l’ultima stagione da calciatore professionista di Mertens. Dopo di che sarà da vedere se Mertens deciderà di godersi il ritiro a Napoli, o se deciderà di tornare nella sua patria, ossia il Belgio.