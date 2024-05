Gudmundsson obiettivo reale, il Napoli propone un calciatore in cambio al Genoa!

Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi più chiacchierati della prossima finestra di calciomercato, anche il Napoli si è mosso per trovare un accordo con il Genoa.

La stagione calcistica volge al termine, ultimi impegni tra campionati nazionali e coppe europee, dopodiché sarà soltanto tempo di Europei e soprattutto calciomercato. Tra i club che promettono di essere protagonisti delle trattative in estate c’è anche il Napoli, reduce da un’annata disastrosa e che ha assolutamente bisogno di ripartire, invertendo la tendenza di quest’ultima stagione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è consapevole che servirà operare un’autentica rivoluzione di mercato, con tanti calciatori che dovranno essere ceduti e altrettanto acquistati. La lista dei giocatori confermati è stata già redatta, adesso serve individuare i giusti rinforzi. Uno di questi – come aveva anticipato il giornalista Pasquale Giacometti per SpazioNapoli -, potrebbe essere Albert Gudmundsson, attaccante in forza al Genoa.

Calciomercato Napoli, proposto Ostigard al Genoa in cambio di Gudmundsson

Il Napoli nelle scorse settimane ha effettuato un serio sondaggio per l’attaccante islandese, autentica rivelazione di questa stagione in cui ha realizzato 14 gol in 34 presenze in Serie A. Ebbene, stando a quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i contatti tra i club sarebbero andati avanti, con i partenopei che si starebbero muovendo per anticipare la folta concorrenza che c’è su Gudmundsson.

Inter e soprattutto Juventus hanno mosso i primi passi, ma il Napoli si sarebbe portato in vantaggio. La proposta del club di De Laurentiis sarebbe stata quello di uno scambio con Leo Ostigard inserito nell’affare. Per il norvegese, già cercato a gennaio per il dopo Dragusin ì, potrebbe essere un ritorno a Genova, sponda rossoblu. La società del Grifone – si legge sulla rosea – non sarebbe però così propensa ad accettare. L’obiettivo è cedere Albert Gudmundsson al miglior offerente, partendo da una base d’asta di almeno 30 milioni di euro.

Una cifra importantissima e che, soprattutto in Italia, difficilmente qualcuno potrà pagare, a meno di cessioni altrettanto importanti. L’Inter, infatti, è alle prese con i problemi societari con la famiglia Zhang e il fondo Oaktree, appare difficile credere che il club nerazzurro campione d’Italia possa proporre un’offerta cash per il giocatore, a meno di formule che prevedano il pagamento nei prossimi anni (da capire se la formula sarebbe poi gradita al Genoa, ndr). La Juventus, invece, con Chiesa e Yildiz in particolare, sembra già essere coperta sulle fasce.

Ecco perché il Napoli, che invece effettuerà vari cambi in rosa, potrebbe avere lo spazio e le risorse economiche per affondare il colpo. Tutto, ovviamente, sarà da concordare con il prossimo allenatore.