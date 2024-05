Mercato Napoli, sondaggio per il gioiello della Serie A. Novità anche per Pioli – ESCLUSIVA

Il mercato del Napoli inizia ad entrare nel vivo, nonostante la stagione non sia ancora finita. Sondaggio del club di De Laurentiis per il gioiello della Serie A e sviluppi sulla situazione di Pioli.

La stagione si avvia verso la conclusione, ed in casa Napoli si volge già lo sguardo verso la prossima annata. Gli azzurri dovranno rilanciare il proprio progetto, che però sarà completamente rivoluzionato sotto ogni punto di vista dopo la debacle di questa stagione.

Arrivano delle indiscrezioni circa un primo sondaggio del Napoli su un talento della Serie A. Novità anche sul fronte nuovo allenatore, con il focus in particolare su Stefano Pioli.

Mercato Napoli, sondaggio per un gioiello della Serie A

Il Napoli ha volto già da tempo il proprio sguardo verso la prossima stagione, soprattutto dopo che quella attuale non ha più tanto da regalare. Gli azzurri sono crollati totalmente dopo la conquista dello scudetto, con la squadra che è stata incapace di reagire ad ogni difficoltà nel corso di questa stagione. In vista dell’imminente nuova stagione, ci saranno diversi cambiamenti, con la dirigenza già al lavoro in vista del calciomercato estivo.

Da questo punto di vista arrivano delle novità interessanti ed intriganti. Stando a quanto raccolto da Pasquale Giacometti per Spazionapoli.it, la dirigenza del Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per il gioiellino del Genoa, Albert Gudmundsson. Il fantasista irlandese si è affermato anche in Serie A dopo l’ottima stagione in B, ed il Napoli starebbe valutando la fattibilità dell’operazione. Gli azzurri mirano a ringiovanire, ma anche a rinforzare il proprio organico, e Gudmundsson sarebbe un giocatore ideale. Sull’islandese c’è però anche il forte interesse di Cristiano Giuntoli per la Juventus, mentre più defilata c’è l’Inter che si farà avanti solo in caso di qualche cessione importante.

Intanto il Napoli ha iniziato a chiedere le prime informazioni per capire se si può fare qualche tentativo per Gudmundsson in vista del mercato estivo. Dunque oltre ai vari top club italiani ed esteri, sul fantasista islandese del Genoa c’è anche l’interesse concreto del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli, novità inerenti a Stefano Pioli: le ultime

Oltre ai vari acquisti che il Napoli sta valutando per l’estate, è di grande interesse anche il tema riguardante il prossimo allenatore. Da mesi ormai continuano a circolare voci su profili accostati al Napoli, ma ad oggi non c’è ancora nessun accordo. Antonio Conte è stato a lungo in pole, ma nei giorni scorsi si son fatti ingombranti i nomi di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli per la panchina azzurra.

Sempre da quanto raccolto da Pasquale Giacometti per Spazionapoli.it, De Laurentiis starebbe portando avanti seriamente i contatti per Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Milan è finito nel mirino del patron azzurro, che starebbe sondando il terreno, anche se ci troviamo ai primissimi contatti. Arrivano però conferme sul serio interesse di De Laurentiis per Pioli, ma i discorsi eventualmente saranno approfonditi quando la situazione del tecnico col Milan sarà più chiara.