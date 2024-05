Rosa Calcio Napoli 2024/25, chi parte e chi resta: confermati 13 giocatori, i nomi

Il Napoli si prepara alla rivoluzione estiva di calciomercato, da decidere i calciatori da confermare in rosa: si ripartirà da 13 giocatori cardine.

Ultima gara di campionato per il Napoli, dopodiché ci sarà il via libera per calciatori e staff per un periodo di vacanza. La stagione è stata amara per i colori azzurri, con ben tre cambi di allenatore in panchina e la netta sensazione che difficilmente il Napoli nella prossima annata disputerà una competizione europea.

Lo sa anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che per questo motivo è già proiettato al futuro. Insieme ai suoi più stretti collaboratori sta programmando il Napoli del futuro, quello della stagione 2024/25 che, gioco forza, sarà fortemente rivoluzionato nella rosa.

Rosa SSC Napoli, quali sono i calciatori confermati per il 2024/25

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il primo passaggio da effettuare sia quello di individuare quali siano i calciatori da confermare per il prossimo campionato. Ecco perché viene diramata una lista di 13 calciatori che rappresenteranno il futuro del club, ma va anche spiegato che la suddetta lista sarà ovviamente oggetto di riflessione ed eventuali modifiche del prossimo allenatore. Ecco quanto evidenziato:

Kvaratskhelia, fino a prova contraria, farà parte dell’ossatura del futuro. E ancora: il capitano inesauribile Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Mazzocchi assisteranno alla restaurazione, e con loro anche il portiere Caprile, reduce da un’ottima stagione in prestito a Empoli. A centrocampo, senza gli svincolati Zielinski e Demme, e senza i riscatti degli arrivi di gennaio Traore e Dendoncker, si ripartirà da Anguissa e Lobotka, Lindstrom e Folorunsho, al rientro dopo un’annata da protagonista della salvezza del Verona. In attacco, oltre alle posizioni di Kvara e Osi, il primo investimento del futuro già firmato a gennaio si chiama Ngonge: De Laurentiis lo ha voluto e ha speso 20 milioni per lui. E ancora: saranno del progetto Politano, il più costante e positivo della stagione, e poi Raspadori, l’acquisto top dell’estate pre-scudetto che non ha mai trovato una continuità degna del suo talento”.

Insomma, il Napoli avrà una solida base dal quale ripartire, il cui punto di riferimento sarà ovviamente Kvaratskhelia. Il georgiano è ritenuto cruciale e centrale nel progetto, ecco perché – con ogni probabilità – già nelle prossime settimane si lavorerà per giungere a un accordo definitivo riguardante il suo rinnovo contrattuale. Dopodiché ci sarà davvero tanto lavoro da fare per il prossimo d.s. partenopeo, Giovanni Manna, in questa rovente estate di calciomercato già alle porte.