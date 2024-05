Prossimo allenatore Napoli, annuncio a SKY: fermo Conte, avanzano altri due nomi!

. Arrivano importanti aggiornamenti circa il prossimo allenatore del Napoli, novità rivelate in diretta da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Ultimi novanta minuti di campionato per il Napoli e poi la Serie A 2023/24 potrà – finalmente – andare in soffitta. I partenopei hanno disputato una stagione orribile non riuscendo mai a essere in grado di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e finendo fuori delle posizioni di classifica utili per conquistare una qualificazione alle competizioni europee. Addirittura gli azzurri sono stati scavalcati dal Torino e attualmente sono decimi in graduatoria. Un risultato negativo che mortifica la tifoseria partenopea.

Per tutti questi motivi, e non solo, il Napoli dovrà operare un’autentica rivoluzione in estate, cambiando management, staff tecnico e anche tanti calciatori. Il primo passo è stato aver individuato in Giovanni Manna il direttore sportivo che prenderà il posto di Mauro Meluso, quello successivo sarà l’individuazione del prossimo allenatore. Qui il nodo è più intricato. Sono quattro i tecnici sondati dal presidente Aurelio De Laurentiis: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Gasperini in cima alla lista delle idee del Napoli, Pioli affianca Conte al secondo posto

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, a tal proposito ha fornito interessanti aggiornamenti a margine del match tra Torino e Milan di campionato. Non è un mistero che nei piani del Napoli ci sia il nome di Antonio Conte, ma nelle ultime ore – riferisce il giornalista esperto di calciomercato – questa pista è stata eguagliata o anche superata da altri due allenatori. In cima alla lista dei partenopei ora c’è Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. L’eventuale trattativa è attualmente ferma a causa dell’impegno dei bergamaschi in Europa League contro il Bayer Leverkusen, con la finale che si disputerà il prossimo 22 maggio. Dopodiché Gasperini valuterà con la dirigenza dell’Atalanta il proprio futuro, che potrebbe portarlo anche verso il Napoli. E proprio in serata, al termine del match dei bergamaschi contro il Lecce, le parole rilasciate a Sky Sport dal tecnico lasciano aperto più di uno spiraglio per l’addio.

Se così non fosse, il club napoletano non si farebbe trovare impreparato e punterebbe sulle piste alternative, che ora vede Pioli affiancare Conte in seconda battuta. Più staccato, al momento, Vincenzo Italiano. Ma sappiamo bene come tutto possa cambiare in pochi giorni, soprattutto in merito di calciomercato e quando di mezzo c’è Aurelio De Laurentiis.