Annuncio di Gasperini in diretta, lascia senza parole i tifosi dell’Atalanta!

Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori accostati alla panchina del Napoli, il suo ultimo annuncio apre più di un dubbio sul suo futuro.

Ultime gare del campionato, poi la Serie A andrà in vacanza e lascerà spazio agli Europei di calcio e al calciomercato. Si attendono gli ultimi verdetti, anche se uno è arrivato già oggi: l’Atalanta disputerà la prossima edizione della Champions League. I bergamaschi hanno battuto 2-0 il Lecce in trasferta e si sono garantiti l’accesso alla massima competizione europea con almeno il quinto posto in classifica. Adesso la squadra di Gasperini può preparare con tutta calma la finale di Europa League del prossimo 22 maggio a Dublino contro il Bayer Leverkusen.

Gasperini si avvicina al Napoli? Le parole dopo Lecce Atalanta spaventano i tifosi bergamaschi

Proprio Gian Piero Gasperini è tra gli allenatori maggiormente apprezzati da De Laurentiis e dal Napoli in generale. Il progetto azzurro nella prossima stagione potrebbe anche essere affidato proprio al tecnico dell’Atalanta. E a tal proposito, le parole rilasciate da Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con il Lecce, lasciano più di qualche dubbio sul futuro dell’allenatore. Ecco quanto evidenziato:

“Noi giochiamo questo mercoledì, poi vediamo. Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni, ma soprattutto la sfida. La Champions conquistata è straordinaria, ma per me è sempre più importante la sfida, capiremo tutto dopo la finale“.

Gasperini parla di sfida, qualcosa che nelle sue idee deve stimolarlo. Da capire se a questo punto il tecnico si riferisse proprio a continuare la sua avventura in nerazzurro, rilanciando ancora il progetto verso l’alto; oppure se per sfida non intendesse quella di risollevare le sorti di un club come il Napoli, reduce da un’annata disastrosa.

Intanto, stando a quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, proprio Gian Piero Gasperini sarebbe il primo nome nella lista di De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli. Ovviamente i partenopei non potranno aspettare in eterno una risposta da parte del tecnico, che ora vuole restare concentrato sulla finale di Europa League. Ecco perché la dirigenza napoletana si sta muovendo pure su altri profili: Antonio Conte è il nome presente da più tempo nelle preferenze del presidente, ma nelle ultime ore si registra un nuovo scatto di Stefano Pioli, che – stando a quanto raccontato da Di Marzio – avrebbe affiancato nelle idee del Napoli il nome di Antonio Conte.

Una vera e propria corsa quella alla panchina azzurra, che solo tra qualche settimana avrà un epilogo.