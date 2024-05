Ultim’ora, altra pessima notizia per il Napoli: è appena successo in Serie A (FOTO)

Ancora una brutta notizia per il Napoli, arrivata dopo le partire odierne di Serie A: la situazione si compromette ancora di più per gli azzurri.

Solo una gara separa il Napoli dal termine del campionato e, in generale, da una stagione altamente deludente che ora rischia di diventare anche mortificante. Già, perché gli ex campioni d’Italia non solo non hanno saputo difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno, ma ora rischiano seriamente di non qualificarsi alle competizioni europee del prossimo anno. E non è finita qui, perché le brutte notizie continuano ad arrivare.

Classifica Serie A, anche il Torino scavalca il Napoli: azzurri ora decimi

Questa sera il Torino ha battuto 3-1 il Milan nell’anticipo serale del sabato sera della 37esima giornata di Serie A, grazie alle reti di Duvan Zapata, Ilic e Ricardo Rodriguez, mentre per i rossoneri a segno il solito Pulisic. I tre punti conquistati permettono ai granata di salire a quota 53 punti e di scavalcare proprio il Napoli (fermo a quota 52, ndr) al nono posto in classifica, che potrebbe ancora valere la qualificazione alla Conference League, seppur legato a particolari condizioni.

Ciò che conta per i tifosi azzurri, però, è la mortificazione di vedere la squadra che porta ancora lo scudetto sul petto, finire addirittura al decimo posto della classifica. Una condizione mai vista in Serie A e che rende il Napoli, anche per punti conquistati, la peggior formazione detentrice del titolo della storia del calcio italiano. Una macchia indelebile che gli azzurri si porteranno dietro per molto tempo.

Adesso resta soltanto l’ultima giornata, con il Napoli che ospiterà il Lecce già salvo al Maradona, per provare a conquistare almeno il nono posto, che comunque non basterà per salvare la faccia e la dignità della formazione partenopea.