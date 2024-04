Il Napoli ha deciso, non ha convinto: addio a fine stagione

Tempo di riflessioni in casa Napoli, tanti calciatori saluteranno in estate. Tra questi, c’è chi non ha convinto nonostante sia in azzurro da poco.

Il Napoli si appresta a compiere una vera e propria rivoluzione in vista della stagione 2024/2025. Dopo aver deciso di affidare il ruolo di direttore sportivo al giovanissimo Giovanni Manna, che sostituirà Mauro Meluso a fine campionato, la rosa dei campioni d’Italia uscenti subirà parecchie modifiche. C’è chi ha già lasciato a parametro zero, come Piotr Zielinski, che si unirà all’Inter il prossimo giugno, e c’è chi quasi sicuramente lascerà, come Victor Osimhen, volenteroso di cambiare aria in cerca di sfide più intriganti.

Tanti i calciatori in bilico, che si giocheranno la permanenza nelle ultime intense sette giornate di campionato, in cui il Napoli dovrà cercare di ottenere un piazzamento valido per l’Europa, data la certa esclusione dal nuovo mondiale per club che inizierà nel 2025. Insieme ai vari Lindstrøm, Natan e Dendoncker, nelle ultime ore pare si sia aggiunto un altro calciatore alla lista degli incerti che potrebbero presto lasciare il capoluogo campano.

Napoli, Hamed Traoré non convince: riscatto sempre più lontano

Secondo quanto appreso nelle ultime ore dall’account X di Nicolò Schira, De Laurentiis starebbe seriamente valutando l’ipotesi di non riscattare il centrocampista Hamed Traoré. Le possibilità di permanenza del centrocampista ivoriano a titolo definitivo, si legge, stanno precipitando. Il Napoli non è convinto del tutto sul giocatore e ad oggi non vuole esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro con il Bournemouth lo scorso gennaio.

Il ventiquattrenne di Abidjan fino ad ora non ha regalato particolari gioie ai tifosi. Arrivato in Campania tre mesi fa, dopo un anno di calvario vissuto tra infortuni e malaria, è stato subito gettato nella mischia come mezzala del 4-3-3, al posto di Zielinski, promesso sposo dell’Inter. Complici i risultati negativi che non accennavano a placarsi e un ambiente non idilliaco, Traorè non ha brillato, un po’ come tutta la squadra. Su di lui il presidente De Laurentiis aveva riposto grandi aspettative, viste le precedenti esperienze italiane più che positive con le maglie di Empoli e Sassuolo.

La prolungata inattività ha sicuramente giocato un ruolo chiave nelle prestazioni opache di Traoré, ma il Napoli pare non voglia concedere altro tempo al ragazzo classe 2000, vista l’importante cifra pattuita con gli inglesi del Bournemouth per il diritto di riscatto. Con ogni probabilità, il matrimonio tra gli azzurri e Traoré non proseguirà.