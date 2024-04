Non solo Zielinski, notizia in diretta: l’Inter vuole un altro titolare del Napoli!

Non solo Piotr Zielinski, l’inter è pronto ad avviare un’altra trattativa con il Napoli per un titolare.

Manca ancora un po’ al termine del campionato, ma in casa Napoli si inizia già a pensare alle prossime manovre di mercato da effettuare in estate. La società partenopea sta valutando i prossimi acquisti da fare per potenziare al meglio la rosa azzurra, ma è tempo anche di cessioni. Diversi i giocatori che molto probabilmente non faranno più parte della squadra per la prossima stagione, tra questi c’è Piotr Zielinski. A quanto pare però, il polacco non sarebbe l’unico titolare a cambiare destinazione.

Di Lorenzo all’Inter, il club nerazzurro pronto all’assalto

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto un’importante rivelazione sul capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo tale indiscrezione, oltre Piotr Zielinski, anche Di Lorenzo potrebbe andare all’Inter per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra sembrerebbe fortemente interessata ad accaparrarsi il terzino destro, per questo motivo hanno già avvisato la società partenopea.

Di seguito quanto evidenziato: “Vi do una notizia in esclusiva. Un altro giocatore del Napoli, oltre Piotr Zielinski, potrebbe andare all’Inter. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo. Marotta e la dirigenza nerazzurra lo vogliono ad ogni costo, tant’è che avrebbero già fatto sapere al Napoli di essere pronti a intavolare una trattativa. Che poi mi chiedo, visti i tanti debiti della società, come faccia l’Inter a permettersi tanti acquisti”.

Dunque, il club nerazzurro è pronto ad avviare una trattativa con il Napoli. Non sarà una sfida facile, vista la vasta concorrenza. A tal proposito, infatti, il capitano azzurro è anche al centro del mercato estero. Inoltre, l’Inter dovrà valutare bene i prossimi movimenti di mercato, in quanto la situazione economica non è delle migliori. Diverse le squadre che stanno chiedendo informazioni sul terzino, un particolare interesse è stato mostrato da ben due club della Premier League: Manchester United e Aston Villa. Per Di Lorenzo, proseguire la carriera fuori dalla Serie A potrebbe rappresentare un punto a suo favore. Per questo motivo, non sarà semplice prendere una decisione.

Al termine della stagione, sicuramente ci saranno più aggiornamenti in merito alla situazione del capitano azzurro. Di certo, il presidente Aurelio De Laurentiis non vorrà trattenere nessun giocatore che non ha più voglia di continuare la propria carriera in maglia azzurra. Dunque, bisognerà attendere per sapere cosa deciderà Giovanni Di Lorenzo in merito al suo futuro: se proseguire con il Napoli, avviare una trattativa con l’Inter o salutare definitivamente la Serie A.