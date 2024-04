ESCLUSIVA – Calciomercato Napoli, rivoluzione in difesa: decisione presa su Rrahmani, Juan Jesus, Natan e Ostigard

Il Napoli ha iniziato la pianificazione del mercato estivo, dove ci sarà una grande rivoluzione. Arrivata la decisione sul futuro di Rrahmani, Juan Jesus, Natan ed Ostigard.

Sebbene la stagione calcistica non sia ancora finita – ma avviata verso il termine – sono già iniziati i discorsi inerenti al mercato estivo. Sarà un mercato rivoluzionario per il Napoli, che vedrà la sua pelle cambiare radicalmente viste diverse uscite che saranno effettuate.

Andrà rivisto principalmente il reparto difensivo, che non ha minimamente convinto in questa stagione. La dirigenza ha preso la sua decisione sul futuro dei vari difensori azzurri, ovvero Rrahmani, Juan Jesus, Natan ed Ostigard.

ESCLUSIVA – Arrivata la decisione del Napoli su Rrahmani, Juan Jesus, Natan ed Ostigard

Il Napoli ha iniziato a volgere già il proprio sguardo verso la stagione 2023/2024, dove ci sarà una profonda rivoluzione e rifondazione. La stagione attuale è stata troppo brutta per essere vera, ma ha permesso alla dirigenza di valutare attentamente ogni singolo azzurro. Il reparto finito maggiormente nel mirino è stato quello difensivo, che dall’inizio della stagione ad oggi ha deluso totalmente. Le prestazioni offerte dai vari difensori centrali non hanno convinto appieno la dirigenza del Napoli, che ha valutato minuziosamente ognuno di loro. Da quanto raccolto dalla redazione di Spazionapoli.it, la dirigenza azzurra ha preso la propria decisione sul futuro di Rrahmani, Juan Jesus, Natan ed Ostigard in vista della prossima stagione. Amir Rrahmani e Juan Jesus resteranno in azzurro, ma con il ruolo di alternative di due nuovi difensori che saranno presi. Per quanto riguarda Ostigard, sarà sicuramente ceduto, mentre per Natan si valuta un prestito in un club di medio-bassa classifica di Serie A (Empoli, Monza e Sassuolo in caso di permanenza). La dirigenza è inoltre alla ricerca di due centrali titolari dal profilo internazionale, con grande fisicità e almeno uno dei due bravo nell’impostazione del gioco.

Avviato dunque il piano di mercato del Napoli in vista della prossima stagione per quanto riguarda il reparto difensivo. La dirigenza azzurra si sta preparando in vista della nuova stagione, dove per forza di cose si dovrà ripartire dopo questa stagione deludente. L’attenzione principale dei dirigenti è quindi puntata verso il reparto difensivo, che tanto ha faticato e continua a faticare nel corso di questa stagione. Ovviamente il focus è anche verso altre operazioni, come le uscite di Osimhen e Zielinski ed i loro successori. Intanto è arrivata la prima decisione del Napoli in vista della prossima stagione, con la difesa che viaggia verso una vera e propria rivoluzione, con i centrali attuali che non saranno tra i titolari della prossima stagione.