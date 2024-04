Ritiro Napoli a Castel di Sangro, il sindaco svela le date: i dettagli

Sarà ancora in Abruzzo il luogo in cui il Napoli svolgerà parte del proprio ritiro, svelate le date e i dettagli del periodo.

Sarà ancora Castel di Sangro la meta di uno dei ritiri azzurri. Il comune abruzzese, ormai sede abituale del pre – season dei partenopei. Ad ufficializzare la notizia, lo stesso sindaco Caruso, che ai microfoni di Club Napoli All News ha reso note date e dettagli di quest’ultimo.

Un ritiro che sarà come sempre atteso con trepidazione dai tifosi partenopei, che al di là di qualsiasi risultato, hanno da sempre dimostrato l’indissolubile attaccamento verso la propria squadra del cuore.

Ritiro a Castel di Sangro, tutte i dettagli del pre – season degli azzurri

Il primo cittadino del comune, ha non solo ufficializzato le date del ritiro, ma ha reso noti altri dettagli relativi al periodo sopracitato, come quelli relativi alle amichevoli di rito. Ma andiamo nello specifico, le date ufficiali dovrebbero essere quelle che vanno dal 25 luglio al 10 di agosto. Un periodo molto ampio, a testimoniare il legame ormai solido tra la cittadina abruzzese ed il mondo Napoli, ci potrebbe essere qualche variazione lieve nelle date, magari con un arrivo posticipato il 24 di luglio ed una chiusura l’8 o il 9 d’agosto.

Le amichevoli pre – stagionali saranno 4, tutte giocate contro team stranieri. La città si sta inoltre muovendo per offrire strutture più moderne ed all’avanguardia: ci saranno piscine coperte oltre a quelle scoperte, con due vasche nuove nella zona fitness ed annesse palestre, bar e ristoranti.

Infine, piccolo passaggio sulla Coppa Italia. Nel caso in cui il Napoli non riuscisse infatti a centrare neanche l’ottavo posto, infatti, i partenopei si ritroverebbero a dover giocare dopo anni il preliminare della coppa nazionale in quel d’agosto. Una eventualità presa in considerazione vista la pessima annata in campionato, Caruso ha specificato che in quel caso il Napoli potrebbe rimanere sino alla vigilia dell’esordio stagionale in Abruzzo, per poi aprire le danze alla nuova stagione.

Insomma, uno schema ben dettagliato per un appuntamento che come ogni anno vedrà un esodo di tifosi partenopei da tutta Italia. Non si vivrà certamente il clima di festa della scorsa annata, in cui il tricolore di quella che doveva essere la “New 3ra” la faceva da padrone, ma i supporters azzurri, forse ancor di più in questa annata difficile, hanno dimostrato il loro amore incondizionato verso la maglia che hanno scelto.