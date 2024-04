Mercato Napoli, Lukaku con Conte? Arriva l’assist: cifre e dettagli

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, spunta l’ipotesi Romelu Lukaku ad una sola condizione: ecco quale.

De Laurentiis ha espresso la volontà di rilanciare le ambizioni del proprio club dopo la deludente stagione corrente. Il Napoli ha bisogno di una rivoluzione interna che possa garantire una nuova stabilità alla squadra ed ai vertici della società stessa. Alla conclusione della stagione Piotr Zielinski andrà via da Napoli e pertanto la dirigenza avrà l’obbligo di sostituire lui e gli altri partenti.

A salutare il capoluogo campano saranno anche Leander Dendoncker e Hamed Junior Traorè a centrocampo. Questo reparto, non a caso, dovrà essere puntellato a dovere per far fronte alle esigenze del prossimo allenatore. Tra i papabili nomi c’è quello di Antonio Conte che vorrebbe una squadra già pronta a compiere il grande passo verso le prime posizione del campionato.

In difesa le prestazioni discontinue di Juan Jesus e Amir Rrahmani non rassicurano di certo l’ambiente e le alternative non sembrano essere funzionali. Il fronte offensivo verrà caratterizzato dai probabili addii di Giovanni Simeone e soprattutto da quello di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha una clausola di 130 milioni: un’opportunità di mercato per le big d’Europa, disposte ad assicurarselo. Tra queste ci sarebbe il forte interesse del Paris Saint-Germain, pronto a sostituire Kylian Mbappè.

Osimhen via, ipotesi Lukaku per l’attacco del Napoli

Prendere il posto di Osimhen non sarà certamente un compito semplice: la dirigenza del Napoli, infatti, sarebbe disposta ad affidare le chiavi dell’attacco ad una punta affidabile e già pronta a giocare in un club dal blasone azzurro. Antonio Conte, possibile nuovo allenatore del Napoli, potrebbe accogliere ben volentieri l’eventuale scelta del presidente azzurro di acquistare Romelu Lukaku.

L’attuale numero 90 della Roma ha condotto una buona stagione ed in caso di qualificazione alla prossima Champions League con i giallorossi sarebbe convinto a rimanere sotto la corte di Daniele De Rossi: in 42 partite ha messo a segno 19 reti. Il belga, però, è ancora sotto contratto con il Chelsea che lo valuta ancora 40 milioni. Una cifra troppo alta che i giallorossi non sembrerebbero disposti a pagare a seguito del ritorno in campo di Tammy Abraham.

L’attaccante inglese è tornato al gol proprio contro il Napoli al Maradona e questo fattore potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il futuro delle due squadre. L’approdo di Conte sotto l’ombra del Vesuvio potrebbe seriamente risultare decisivo per il prossimo attacco partenopeo.