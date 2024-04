Mercato Napoli, Manna sfida l’Inter: possibile colpo a parametro zero

È iniziata la programmazione del prossimo mercato estivo del Napoli. Tra i colpi che arriveranno ci saranno anche due difensori. Possibile il colpo a parametro zero.

La stagione calcistica si avvia verso il termine, e di conseguenza ci si avvicina all’inizio del calciomercato estivo. La dirigenza del Napoli ha già iniziato la pianificazione in vista della prossima sessione di mercato, in cui sarà effettuata una grande rivoluzione sull’organico.

Saranno diversi i reparti su cui si interverrà nel prossimo mercato, ma quello maggiormente stravolto sarà il difensivo, visto che ci sarà un vero e proprio ricambio. È già partita la caccia per almeno due difensori centrali. Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è anche un’occasione ghiotta a parametro zero.

Mercato Napoli, si tenta il colpo a parametro zero per la difesa

Nel corso di questa stagione, il Napoli ha deluso tutte le aspettative che si erano create all’inizio. L’intera rosa del Napoli non ha mantenuto gli standard dimostrati sotto la guida di Luciano Spalletti, con un rendimento alquanto deludente. Il reparto che maggiormente ha faticato nel corso dell’annata è stato quello difensivo. A causa dei numerosi svarioni difensivi, si è deciso di intervenire in maniera importante sul pacchetto arretrato nel prossimo mercato estivo. Sono diversi i difensori nel mirino del Napoli, tra cui anche un centrale che lascerà il proprio club a parametro zero. Come riportato da Orazio Accomando, il primo nome di Manna per la difesa è quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo che saluterà l’Atletico Madrid a parametro zero. Il difensore 28enne è un profilo che intriga numerose squadra italiane ed estere, tra cui anche l’Inter che lo sta seguendo attentamente. Inoltre Hermoso desidererebbe trasferirsi in un club che gioca la Champions League, cosa che il Napoli probabilmente non potrà garantire.

La pianificazione del mercato estivo del Napoli è già iniziata, con gli attuali dirigenti che stanno portando avanti il lavoro in attesa dell’arrivo a fine stagione di Giovanni Manna, che sarà il nuovo Direttore Sportivo azzurro. Hermoso è un profilo che piace molto al prossimo DS del Napoli, tanto che si trova in cima alla lista dei preferiti per rinforzare il club. La difesa del Napoli cambierà completamente faccia la prossima stagione, visto che dovrebbero essere titolari due nuovi difensori che arriveranno dal mercato. Hermoso potrebbe essere uno di questi, vista anche la sua esperienza in campo europeo. Manna proverà a convincere Hermoso a sposare il progetto del Napoli nonostante non si disputerà la Champions League con molta probabilità. Non ci resta che attendere la prossima estate per scoprire quale sarà il club che sceglierà lo spagnolo dove proseguire la sua carriera.