Nuova opportunità per la panchina del Napoli: è un vecchio pallino di De Laurentiis

Il nome del prossimo allenatore del Napoli è avvolto nella nebbia, ma per Aurelio De Laurentiis potrebbe profilarsi una nuova opportunità.

La rivoluzione del Napoli è iniziata da tempo. Aurelio De Laurentiis dopo la nefasta stagione post scudetto è già al lavoro per programmare al meglio la prossima e recuperare il tempo perduto rispetto alla concorrenza.

La prima mossa è stata già fatta. Il Napoli, infatti, avrà un nuovo ds. Il nome è quello di Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus, che però già da diverse settimane sta lavorando per il Napoli.

La prossima scelta cardine per il futuro del Napoli è quella relativa al prossimo allenatore. Calzona, infatti, andrà via per proseguire il suo percorso con la Slovacchia e per questo motivo la dirigenza azzurra è alla ricerca di un sostituto. Sono diversi i tecnici accostati al Napoli, ma nelle ultime ore potrebbe presentarsi una nuova opportunità per De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli, un vecchio pallino di ADL può liberarsi

Nelle ultime ore si è parlato sempre più insistentemente di Antonio Conte in pole position per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis, però, vuole considerare ogni alternativa e nelle ultime ore sembrerebbe che possa liberarsi un suo vecchio pallino.

Si tratta di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, il cui contratto scade nel 2028. Il contratto, firmato solo poche settimane fa, però, potrebbe essere annullato.

Nella giornata di ieri, infatti, il Porto ha eletto un nuovo presidente. Al timone dei portoghesi ci sarà Andre Villas Boas. L’arrivo del nuovo presidente, dunque, potrebbe portare all’annullamento del contratto di Conceiçao che era vincolato alla riconferma di Pinto da Costa, presidente in carica dal 1982.

Il tecnico del Porto, però, si è detto molto tranquillo e desideroso di parlare con il nuovo presidente:

“Sono disponibile a parlare con Villas Boas, è un piacere e non ho alcun tipo di problema”.

Il futuro di Conceiçao, però, resta ancora tutto da scrivere e non è impossibile pensare che De Laurentiis possa inserirsi per il tecnico portoghese qualora dovesse separarsi dai lusitani. Il patron azzurro, infatti, da tempo segue l’avventura di Conceiçao al Porto e ne è un grande estimatore. Nel corso della sua esperienza sulla panchina dei portoghesi, inoltre, Conceiçao ha conquistato tre campionati, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe di Portogallo.