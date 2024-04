“Conte tagliato fuori”, grosse novità per il Napoli: decisione presa

Antonio Conte non è la prima scelta: ecco chi è davanti nelle gerarchie all’ex allenatore di Juventus ed Inter.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter è pronto a rilanciare le proprie ambizioni. Il tecnico leccese ha mostrato la piena volontà di voler allenare un nuovo club. Il ritorno in patria è ciò che vorrebbe più di ogni altra cosa e le voci che lo accostavano al Bayern Monaco sembrano affievolirsi sempre di più. L’ex allenatore della Nazionale Italiana è corteggiato dal Napoli di Aurelio De Laurentiis che sarebbe ben lieto di accoglierlo sotto l’ombra del Vesuvio.

Sul taccuino del presidente azzurro ci sarebbero alcuni profili interessanti: Gian Piero Gasperini, lo stesso Antonio Conte e Stefano Pioli. L’attuale mister dell’Atalanta avrebbe aperto alla causa azzurra ma difficilmente, essendo ancora sotto contratto con i nerazzurri, potrà sedersi sulla panchina partenopea.

La pista Conte è rimasta un’incognita date le numerose voci che da una parte lo vedono già promesso sposo del Napoli e dall’altra molto lontano dal capoluogo campano. Per quanto riguarda Pioli, invece, dipenderà tutto dalla volontà della dirigenza rossonera che per ora lo reputa ancora mister della prima squadra almeno fino alla fine della stagione. La sensazione è che potrebbe seriamente essere esonerato dalla società milanista.

Pioli via dal Milan, il ruolo di Antonio Conte

La stagione del Milan è stata caratterizzata da più bassi che alti: l’eliminazione ai gironi di Champions League e l’uscita di scena ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, al termine di un doppio confronto in cui i giallorossi di De Rossi hanno completamente travolto il Diavolo, non hanno per niente soddisfatto la dirigenza rossonera.

Stefano Pioli ed il Milan si separeranno a fine stagione ed i vertici del club milanese, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbero espresso la propria preferenza verso tre profili interessanti: Fonseca, Van Bommel e su tutti Lopetegui. A quanto pare, di conseguenza, Antonio Conte non sembrerebbe rientrare nei piani della dirigenza del Milan come prossimo allenatore.

Nonostante Pioli piaccia molto a De Laurentiis, alla luce di quanto detto, la pista Conte potrebbe realmente concretizzarsi. Il piano della società azzurra sarebbe quello di rilanciare immediatamente le ambizioni del club partenopeo dopo la deludente stagione che ha scatenato la contestazione dei tifosi. La situazione sembra destinata ad evolversi e nuovi sviluppi dettati da questi intrecci di mercato, potrebbero prendere la scena da un momento all’altro.