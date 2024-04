“Manna-Conte al Napoli coppia perfetta, è come Giuntoli”, parla Tramezzani – ESCLUSIVA | VIDEO

Paolo Tramezzani, allenatore di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli su Giovanni Manna.

Il prossimo direttore sportivo del Napoli sarà Giovanni Manna: lascerà la Juventus a fine stagione per ricoprire un ruolo da protagonista sotto l’ombra del Vesuvio. Dopo la deludente stagione partenopea, De Laurentiis ha deciso di affidare a lui il progetto di ricostruzione del suo Napoli. Su di lui, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Paolo Tramezzani, tuttora tecnico dell’Istria 1961, che in passato è figurato, tra le altre, sulle panchine di Livorno, Hajduk Spalato e Sion.

L’allenatore emiliano ha rilasciato parole al miele per colui che, in passato, l’ha scelto come mister del Lugano. In esclusiva a SpazioNapoli, ha dichiarato che in questo momento sembra essere il profilo ideale per un incarico così pesante che soltanto uno come Manna può ricoprire grazie anche alle sue diverse esperienze fuori dall’Italia e alla Juventus, nonostante sia ancora così giovane.

Sul modo di operare e di rapportarsi con l’ambiente di Manna, ha affermato: “Grande competenza, sa stare all’interno di un gruppo squadra. A differenza di altre figure che ricoprono il suo ruolo, lui tiene molto a seguire di persona gli allenamenti. Vive molto l’allenatore, lo spogliatoio e di conseguenza riesce a capire immediatamente i bisogni della squadra. Riesce a contestualizzare i giovani nel club insieme alla società ed al mister”.

La scuola Giuntoli ed la possibile coppia con Conte

Tramezzani ha proseguito tenendo presenti le grandi doti del prossimo direttore sportivo del Napoli nel conoscere tanti tipi di calciatori diversi e ricercare quelli più adatti al gioco che propone l’allenatore: “Quell’anno al Lugano è riuscito a prendere due calciatori a gennaio che si sono rivelati essere due pedine fondamentali della squadra. Inoltre hanno fatto e stanno facendo una grande carriera”.

L’anno che sta vivendo con Cristiano Giuntoli, a parere dell’allenatore, può essere una vera e propria opportunità per riuscire a sbocciare completamente fuori: “Mi ricorda molto Cristiano, abbiamo giocato insieme da giovani e quest’anno può essere un’opportunità di crescita per entrambi. Oltre alla profonda conoscenza di calcio che li accomuna, umanamente sono molto sensibili. Ciò favorisce il rapporto con i calciatori e l’ambiente in generale”.

Tramezzani ha, in seguito, espresso il proprio pensiero riguardo al prossimo allenatore del Napoli: “Tra Pioli, Gasperini e Conte scelgo l’ex Juve. La combo con Antonio Conte sarebbe una favola, entrambi hanno una personalità forte, da Napoli”.

Di seguito il video esclusivo dell’intervista: