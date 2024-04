Festa Scudetto Inter, bordata a sorpresa: “Meglio quella del Napoli”

La grande festa scudetto dell’Inter è andata in scena nella giornata di ieri e alcuni hanno fatto il paragone con quanto accaduto a Napoli lo scorso anno: avete sentito?

Nelle ultime due stagione la Serie A ha dato vita ad un campionato non entusiasmante per quanto riguarda la lotta per la vittoria dello scudetto. Sia quest’anno con l’Inter che lo scorso anno con il Napoli, la vittoria del campionato non è mai sembrata in discussione.

Sia il Napoli che l’Inter, infatti, hanno macinato punti per l’intero arco della stagione e hanno conquistato matematicamente la vittoria con cinque giornate d’anticipo. Le avversarie di azzurri e nerazzurri hanno avuto ben poco da fare rispetto alle due capoliste che hanno dominato in lungo e in largo.

Nella giornata di ieri la festa scudetto della squadra di Simone Inzaghi si è materializzata concretamente in Piazza Duomo dopo un primo assaggio nella notte del derby vinto sui cugini rossoneri. Alcuni addetti ai lavori, però, hanno voluto fare un parallelismo con quella azzurra dello scorso anno.

Festa scudetto Inter, arriva il paragone con quella del Napoli

Nella giornata di ieri tutta la gioia dei tifosi interisti si è potuta scatenare tra le strade di Milano e in Piazza Duomo. I tifosi nerazzurri hanno potuto seguire la squadra nel corte al seguito del pullman scoperto.

I nerazzurri, poi, sono arrivati in Piazza Duomo dove si è tenuta la celebrazione con l’intera squadra. Una festa che rimarrà indelebile nella memoria dei tifosi nerazzurri, ma non di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Pressing, ha affermato di aver preferito la festa scudetto del Napoli lo scorso anno.

Nessuna antipatia nei confronti dell’Inter e dei suoi tifosi, ovviamente, ma solo una preferenza dal punto di vista emotivo. Secondo Zazzaroni, infatti, la festa scudetto del Napoli, nonostante l’assenza del pullman scoperto, è stata più coinvolgente rispetto a quella nerazzurra.

Di seguito le sue parole a Pressing:

Festa Scudetto dell’Inter?

“Giusta, ma mi sono divertito più con quella del Napoli lo scorso anno, è stata più coinvolgente”.

Parole che non sono piaciute, ovviamente ai tifosi nerazzurri, ma che per certi versi sono comprensibili. La festa scudetto azzurra, infatti, portava con sé ben trentatré anni di digiuno, di sofferenze, di retrocessioni e di fallimenti. L’ultimo scudetto dell’Inter, invece, risaliva a soli tre anni fa ed è il 20° della storia nerazzurra.