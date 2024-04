Sorpresa Chelsea, chieste informazioni sul contratto di un giocatore del Napoli!

Il futuro prossimo della rosa del Napoli è tutto da decifrare. Nelle ultime ore il Chelsea ha chiesto informazioni riguardo il contratto di un top player azzurro.

Il Napoli è passato in pochissimo tempo dalla conquista dello Scudetto ad una triste lotta per le ultime posizioni valide per l’accesso alle competizioni europee minori. La squadra allenata attualmente da Francesco Calzona non riesce a superare la crisi di risultati che l’ha accompagnata durante tutto il corso della stagione. Tanti giocatori appaiono quindi sfiduciati e volenterosi di provare nuove esperienze, e per il presidente De Laurentiis è giusto pensare al futuro con la consapevolezza di non dover commettere altri errori. Chi vorrà salutare, saluterà, e nelle ultime ore sarebbe stato il Chelsea di Maurizio Pochettino a chiedere al patron azzurro informazioni precise riguardo il contratto del suo gioiello.

Non solo il PSG, anche il Chelsea sonda Osimhen

Nonostante si vociferi da tempo che il Paris Saint-Germain sia in pole per l’acquisto di Victor Osimhen, secondo Fabrizio Romano, che ha parlato ai microfoni di Caughtoffside, è il Chelsea ad aver chiesto precise informazioni riguardo il numero 9 azzurro. Il club londinese sarebbe da tempo sulle tracce del nigeriano, con le parole dell’esperto di mercato che hanno quindi riaperto uno scenario pian piano spentosi.

“Osimhen ha una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro e il Chelsea è uno dei pochi club a potersela permettere“, quanto dichiarato in primis da Romano. “Prima, però, dovranno vendere alcuni calciatori per far quadrare i conti con le regole del Fair Play finanziario. Non appena lo faranno, decideranno cosa fare“, la rivelazione sulle strategie blues da parte dell’esperto. Sempre stando a Fabrizio Romano, però, il Chelsea avrebbe le idee ben chiare sul da farsi, avendo anche nel giovane Benjamin Sesko un piano b in caso di mancato affondo per Osimhen.

Contratto e ingaggio, le richieste del Chelsea al Napoli per Osimhen

“Per Osimhen c’è un grande apprezzamento, ma tutto dipende anche dallo stipendio, dall’ingaggio, dalle provvigioni e altri elementi simili“, ha aggiunto in seguito Romano sul caso Osimhen. “Ci sono alcune cose da chiarire su quale sarà il prezzo finale e lo stipendio del giocatore, dato che già costa molto a livello di clausola“, quanto detto in conclusione.

Dopo 4 anni di gioie e dolori condivisi, sembrerebbe proprio tempo di dirsi addio. Il prolungamento del contratto tra le parti è servito al Napoli esclusivamente per rafforzare la propria posizione e mantenere alte le pretese nonostante la stagione fallimentare dal punto di vista sportivo. Starà al giocatore scegliere dove accasarsi il prossimo anno, a patto che porti nelle casse azzurre una cifra ritenuta congrua dal presidente De Laurentiis. Il Chelsea vuole vederci chiaro, l’investimento non è banale.