Futuro Osimhen, irruzione improvvisa della big: è il club in pole!

Il futuro di Osimhen è sempre più lontano da Napoli: la big è in pole per assicurarsi l’attaccante nigeriano.

Dopo la conclusione della difficile stagione partenopea, Victor Osimhen arriverà ai saluti. Il numero 9 del Napoli lascerà gli azzurri dopo quattro anni in cui si è reso protagonista tra brutti infortuni e tanti gol. La vittoria del terzo scudetto lo ha reso ancor di più al centro del progetto partenopeo che, però, ha faticato a decollare in questi ultimi mesi.

Il nigeriano, in seguito all’accordo del rinnovo con la società, ha una clausola di 130 milioni di euro che una delle pretendenti avrà l’obbligo di saldare nel caso in cui l’interesse si trasformasse in una trattativa concreta. Grazie alle prestazioni che negli ultimi anni ha offerto, ha i riflettori puntati addosso e, nel momento in cui si aprirà il calciomercato estivo, sarà travolto dalle molteplici squadre che gli offriranno un nuovo contratto.

Tra queste ne spicca una in particolare che vorrebbe assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore partenopeo. A spingere verso la scelta di puntare su di lui è stato lo stesso presidente del ricchissimo club che ha tenuto presente i numeri di Osimhen sotto l’ombra del Vesuvio: con il Napoli ha collezionato 126 presenze con 72 gol e 18 assist all’attivo.

Una big europea affonda il colpo, beffate le inglesi

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sull’attaccante del Napoli ci sarebbero le più grandi d’Inghilterra: Chelsea, Arsenal e Manchester United. Tutte e tre alla ricerca di un centravanti dai gol sicuri e dal rendimento costante. Intanto, però, ha preso sempre più quota la probabilità che Kylian Mbappè possa lasciare il Paris Saint-Germain e verosimilmente accasarsi al Real Madrid.

Qualora accadesse questo il presidente Al-Khelaifi sarà ben pronto ad accogliere Victor Osimhen sotto la Tour Eiffel. Dovrà essere necessariamente lui il sostituto del campione francese. Sul giocatore, il numero uno del PSG, avrebbe, in passato, già provato a strapparlo dalla corte di De Laurentiis: dopo la vittoria dello scudetto, infatti, la squadra parigina sarebbe arrivata ad offrire anche più di 100 milioni.

Una cifra che, in quel momento, non soddisfaceva affatto il patròn degli azzurri che avrebbe avuto l’intenzione di accogliere soltanto una proposta pari o anche vicina ai 200 milioni di euro. Di questa vicenda soltanto una cosa è sicura: a fine stagione Osimhen lascerà Napoli. A proposito di ciò, la società azzurra si starebbe già muovendo alla ricerca di nuove punte per sostituire degnamente l’ex Lille.