Serie A, annunciati gli orari delle 36esima giornata: quando si giocherà Napoli-Bologna

La Lega Serie A ha annunciato gli orari del 36° turno di campionato: svelata la date del match tra Napoli e Bologna.

Il campionato si avvia verso la sua logica conclusione. Il Napoli non ha più molto da chiedere a questa stagione che si può tranquillamente definire fallimentare. Gli azzurri, infatti, sono chiamati a rialzarsi subito il prossimo anno, ma prima c’è da finire con dignità questo campionato e onorare il tricolore cucito sul petto in queste ultime quattro giornate di campionato.

La prestazione offerta contro la Roma fa ben sperare per il futuro nonostante non abbia portato i tre punti. Aurelio De Laurentiis, però, è sembrato contento della risposta avuta dalla squadra dopo i due giorni di ritiro e per questo motivo ha consentito a Giovanni Di Lorenzo e compagni di tornare a casa nella serata di ieri.

Oggi, poi, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club che ha spiegato come gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani e quindi il ritiro “punitivo” può definirsi definitivamente concluso.

Napoli-Bologna, c’è l’annuncio sugli orari del 36° turno di Serie A

Il prossimo match di campionato vedrà il Napoli tornare a Udine per sfidare i friulani nello stadio che lo scorso anno ha consacrato gli azzurri Campioni d’Italia. L’umore in casa Napoli, però, sarà completamente differente. Se lo scorso anno gli azzurri sono andati ad Udine per cucire definitivamente il tricolore sul petto, quest’anno ci andranno per provare a giocarsi la qualificazione ad una competizione europea nella prossima stagione.

Subito dopo la sfida contro la squadra di Fabio Cannavaro, che ha bisogno di punti fondamentali in chiave salvezza, il Napoli tornerà al Maradona per sfidare la grande sorpresa di questa stagione: il Bologna di Thiago Motta.

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le date e gli orari del 36° turno di campionato.

Napoli e Bologna, dunque, si sfideranno sabato 11 maggio allo Stadio Maradona. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.

Il Napoli sarà atteso da un match molto ostico contro una squadra che ha sorpreso per l’intera stagione e che sta conquistando con ampi meriti la qualificazione alla prossima Champions League. De Laurentiis, inoltre, affronterà anche Thiago Motta, l’uomo che lui aveva scelto la scorsa estate per sostituire Luciano Spalletti e da cui ha ricevuto un secco rifiuto.