Bomba in diretta, De Maggio: “Quando può arrivare l’annuncio di Conte al Napoli!”

La dirigenza azzurra è al lavoro per regalare alla piazza di Napoli un allenatore capace di invertire il trend negativo. Conte, il vero sogno di De Laurentiis, secondo De Maggio potrebbe essere annunciato in una data molto particolare.

Il Napoli ha aperto i casting per il ruolo di allenatore a cui affidare la guida tecnica per la prossima stagione. Dopo le débâcle di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, e la scelta (che ad oggi non ripaga) di affidare la panchina a Francesco Calzona fino al termine della stagione, è tempo di rivoluzione. In cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis c’è Antonio Conte. L’ex Inter e Juve era già stato contattato durante il primo tentativo di rivoluzione ad ottobre. Adesso le cose possono cambiare: tra non molto sarà ufficializzato l’accordo con il nuovo direttore sportivo, che sostituirà Mauro Meluso. Secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, una data in particolare può rappresentare il giorno dell’annuncio del nuovo allenatore.

Conte al Napoli, possibile annuncio il 4 maggio con il film sullo scudetto

Stando a quanto appreso nella giornata odierna da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, il presidente del Napoli avrebbe le idee chiare:

De Laurentiis ha il desiderio di convincere Conte ad accettare la proposta entro la fine del mese, magari annunciando il nuovo allenatore il 4 maggio quando verrà presentato il film legato allo scudetto dello scorso anno. Stando a quanto mi arriva, Conte vorrebbe restare in Italia. Una scelta dettata per esigenze familiari, presa con la moglie e la figlia. Dunque ha deciso di accettare un’offerta in Italia, qualora lo tenti, oppure resterà fermo un ulteriore anno.

Il numero uno azzurro sogna di ufficializzare il nuovo tecnico in un giorno davvero simbolico: il 4 maggio, data in cui verrà presentato al mondo il film che parla della conquista dello scudetto nella passata stagione. Così facendo, De Laurentiis potrebbe sfruttare le emozioni di quei ricordi magici e rilanciare l’ambiente verso un futuro roseo, con uno degli allenatori migliori in circolazione, facendo ritrovare alla piazza partenopea un pizzico di euforia, che nelle ultime settimane ha dovuto mandar giù diversi bocconi amari.

Lo scoglio più grande che separa il Napoli e Conte in questo momento è l’ingaggio che quest’ultimo chiede, circa 8 milioni di euro. In secondo luogo, il tecnico pugliese dovrebbe accettare di far risorgere una squadra che con ogni probabilità perderà il suo miglior bomber insieme ad altri pezzi pregiati. Una sfida non da poco.