Nuovo allenatore Napoli, De Maggio si sbilancia: novità super su Gasperini

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda la panchina del Napoli, De Maggio ha rilasciato importanti novità su Gasperini.

Solo due giornate di campionato al termine della stagione del Napoli. Un’annata sciagurata quella dei partenopei, che nell’anno post scudetto – probabilmente – non riusciranno nemmeno a qualificarsi per una competizione europea, certificando il fallimento dell’intera stagione sportiva.

Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis sta già lavorando per la ripartenza del suo club. Il primo passo sarà la nomina del nuovo direttore sportivo, con Giovanni Manna prossimo a ricevere l’incarico, e poi del nuovo allenatore. E intanto la programmazione della prossima stagione comincia con la presentazione dei ritiri precampionato che gli azzurri affronteranno tra luglio e agosto.

Come ad qualche anno a questa parte, la preparazione precampionato del Napoli si dividerà in due sessioni: la prima si svolgerà a Dimaro-Folgarida, in Trentino, la seconda a Castel di Sangro in Abruzzo. Proprio quest’oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri, che si terrà a Palazzo Petrucci a partire dalle ore 16:30. A partecipare all’evento, a cui è stata invitata la stampa, oltre ai rappresentati politici delle due regioni e dei due comuni che ospiteranno il Napoli, ci sarà anche la presenza del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

Attendere Gasperini prima di sferrare l’assalto a Conte, questa l’idea di De Laurentiis

L’occasione potrebbe essere utile per ricevere, magari, informazioni circa la nomina del prossimo allenatore della squadra partenopea. Il giornalista Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha a tal proposito rilasciato nuovi aggiornamenti in merito al prossimo allenatore del Napoli, per cui si attende di capire, secondo il giornalista stesso, anche cosa farà Gasperini.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Giorni importanti perché verrà deciso il nome del prossimo allenatore del Napoli. Sembrerebbe che De Laurentiis abbia deciso, prima di sferrare l’assalto finale a Conte, di aspettare Gasperini. Con quest’ultimo potrebbe avere già un accordo ma del quale non si potrebbe parlare magari perché c’è da aspettare la fine del campionato nonché della finale di Europa League. Nel caso sfumassero entrambi gli allenatori, allora la terza scelta sarebbe Stefano Pioli”.

Dunque, secondo De Maggio al momento si tratta di una corsa a due tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini per la nomina di nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis vuole prima avere chiare le condizioni per entrambi gli allenatori e poi scegliere definitivamente su chi puntare. Nel caso non dovesse giungere a un accordo con nessuno dei due tecnici citati, in terza battuta ci sarebbe l’opzione che porta a Stefano Pioli. Sembra decisamente staccato – almeno per ora – Vincenzo Italiano.