Mercato Napoli, Buongiorno sul suo futuro: “Mi piacerebbe giocarci”

Buongiorno sul futuro, arriva l’annuncio. “Mi piacerebbe giocarci”, la rivelazione stupisce tutti in vista del calciomercato.

Il calciomercato è un argomento caldo in casa Napoli, con la stagione giunta oramai verso il termine. Il club azzurro è tenuto a rifondare una squadra che sembrava avere la totalità delle certezze dopo lo scudetto vinto, ma il fallimento di quest’annata porta il patron Aurelio De Laurentiis a doversi guardare intorno e ripartire da figure solide come il nuovo tecnico e un direttore sportivo. In tutti i reparti è prevista una rivoluzione e Giovanni Manna, che a meno di clamorosi stravolgimenti sarà il sostituto di Mauro Meluso, è tenuto a riconquistare la fiducia della piazza.

Uno dei reparti che ha deluso di più in questa stagione è dunque la difesa. Il comparto azzurro ha infatti perso Kim Min-Jae, protagonista assoluto della retroguardia campione d’Italia. Sostituirlo non era facile, ma il primo bilancio di Natan non è di certo positivo. Anche Rrahmani ha avuto un calo di rendimento, e certezze come Giovanni Di Lorenzo sono scomparse. I partenopei sono dunque obbligati a ricostruire un reparto fondamentale e negli ultimi giorni il nome più discusso è quello di Alessandro Buongiorno, intervenuto in prima persona sul proprio futuro.

Buongiorno-Napoli, il centrale si sbilancia sul futuro

Il difensore del Torino, autore di un’ottima stagione, ha avuto l’opportunità di farsi valere anche in Nazionale e ora sulle sue tracce ci sono tutti i top club di Serie A. Il suo futuro è incerto, e non è da escludere che nella sessione di mercato estiva si scateni una vera e propria asta. Il centrale granata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset e le dichiarazioni sul futuro hanno stupito molti tifosi. Di seguito, quanto dichiarato da Buongiorno:

“Dove mi vedo in futuro? La Premier come campionato è molto allettante, ci sono squadre e giocatori molto forti. Si può continuare a crescere. Anche in Italia mi trovo benissimo, vedremo in futuro”.

Buongiorno è stato chiaro: sa che il suo futuro con tutta probabilità sarà lontano da Torino e si è tenuto diverse porte aperte. La Premier League richiederebbe maggiore difficoltà nell’ambientarsi fin dall’inizio, mentre in Serie A il difensore avrebbe maggiore tranquillità sotto questo punto di vista. Il Napoli rientrerebbe nei club interessati al calciatore e tutto dipenderà dal nuovo tecnico che siederà sulla panchina azzurra. Alessandro Buongiorno ha agito nella difesa a 3 e per gli azzurri diventerebbe una possibilità concreta con un allenatore che ha preferenze su questo schema di gioco.