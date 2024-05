Verso Fiorentina-Napoli, è ufficiale: il dato sorprende gli azzurri

L’ultima trasferta stagionale sarà a Firenze, un appuntamento decisivo ai fini della qualificazione in Conference League.

Registrato l’ennesimo triste passo falso casalingo, questa volta contro il Bologna, in grado di spazzare nel giro di un quarto d’ora circa quelli che l’anno scorso erano campioni d’Italia, il Napoli prepara la prossima ed ultima trasferta stagionale.

Una partita ostica e complicata, in un campo che anche nella stagione dello scudetto è riuscito a donare non pochi grattacapi agli azzurri, quello dell’Artemio Franchi di Firenze, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, tra i 4 tecnici rientranti nell’identikit Napoli fornito dai massimi esperti di calciomercato.

Verso Fiorentina – Napoli, inaspettato il dato dell’ultim’ora: gli aggiornamenti

Una gara, quella tra Fiorentina e Napoli, che mai come questa volta avrà il sapore di uno spareggio europeo. I viola sono ad oggi ottavi a più due sul Napoli, per cui in caso di sconfitta verrebbero superai cedendogli l’ultima posizione utile per la Conference League, ultimo obiettivo rimasto al Napoli per salvaguardare la continuità europea.

Una continuità europea, che per onor del vero, non sarebbe garantita neanche dalla vittoria in terra toscana. La Fiorentina ad oggi infatti ha ancora una gara da recuperare, motivo per cui anche in caso di k.o casalingo con il Napoli, avrebbe la possibilità di sorpassare nuovamente il team di Francesco Calzona. Specifichiamo, il recupero sarebbe un big match contro l’ostica Atalanta, ma nel calcio non si sa mai e la Fiorentina ha dimostrato più volte di essere una scheggia impazzita.

Intanto, FirenzeViola.it, ha fornito un dato in merito alle presenze previste all’Artemio Franchi per il big match. Secondo quanto riportato dal portale gigliato, sono previsti ben 28.000 spettatori, quasi il pienone considerando che la capienza massima ad oggi è stata ridotta a 32.000 a causa dei lavori di restyling dell’impianto. Sarà quindi un ambiente infuocato, bollente, quello che attenderà il Napoli, la speranza è che l’agonismo e la voglia di vincere restino sul campo da gioco e non sfocino in qualcosa di più.

Solamente un anno fa fece clamore il contatto tra Luciano Spalletti ed un tifoso viola, che in preda ad uno scatto d’ira provò a colpire con uno schiaffo l’attuale commissario tecnico dell’Italia, riuscendo a toccare quest’ultimo, seppur fortunatamente non a pieno. Insomma, una pagina triste, tristissima del calcio italiano, una di quelle che vorremmo non raccontare mai.