AMICHEVOLI NAPOLI – I ritiri saranno anche sedi delle prime amichevoli stagionali del Napoli, in tal senso De Laurentiis si è quest’oggi espresso.

La SSC Napoli ha annunciato che anche per la pre-season 24/25 i ritiri da svolgere saranno due: quello di Dimaro Folgarida e il successivo appuntamento a Castel di Sangro. Una doppia occasione per i tifosi di assistere alla preparazione dei propri beniamini nonché di prender parte alle prime amichevoli stagionali, rivelate proprio dalle più alte cariche societarie appartenenti al team partenopeo.

Napoli a Dimaro, annunciate due sfide amichevoli

Dall’11 luglio al 21 luglio 2024. Questo il lasso di tempo nella quale la SSC Napoli sarà impegnata nel primo dei due ritiri pre-stagionali, quello di Dimaro Folgarida. Il consueto appuntamento in Trentino si prepara quindi a caratterizzare nuovamente l’estate partenopea, con tante attività ma soprattutto con ben due match che vedranno protagonisti gli azzurri. Due le amichevoli per il Napoli sul suolo altoatesino, annunciate direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei due appuntamenti:

“In Trentino, come d’abitudine faremo due amichevoli: la prima con una squadra dilettantistica e poi con una di Serie C o Serie B, anche perché in quel periodo avremo tanti calciatori non disponibili visti gli Europei.”.



In questo caso, mancano le date, ma è molto probabile che si arrivi a scendere sul campo da gioco nel terzo e nel penultimo giorno di ritiro. La rappresentativa locale dovrebbe quindi essere la ‘solita’ Anaune, mentre sono attese novità in merito alla seconda avversaria degli azzurri in Trentino.

Quattro match a Castel di Sangro, le amichevoli internazionali del Napoli

Oltre alle parole pronunciate dal presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata una successiva aggiunta da parte di Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer della SSC Napoli. Il manager azzurro ha infatti confermato il trend internazionale delle amichevoli azzurre a Castel di Sangro, annunciando anche il gradito ritorno in Abruzzo di club come l’Adana Demirspor e il Girona:

“28 luglio esordio contro l’Adana Demirspor, il 31 contro una squadra francese, mentre il 3 agosto contro il Girona e poi ci sarà una quarta partita che stiamo selezionando. Poi ci saranno informazioni anche sulla vendita dei biglietti”.

Ancora squadre turche e ancora squadre spagnole per il Napoli, che negli ultimi anni ha sempre avuto a che fare con tali squadre sul terreno da gioco del Patini. Il livello delle amichevoli si alza quindi grazie al Girona, che torna in Italia da fresca qualificata alla Champions League. Anche qui, da definire date e orari degli incontri, in attesa di scoprire l’entità del club francese e con la speranza che anche un quarto match amichevole si aggiunga alla lista. Ricordiamo che la SSC Napoli soggiornerà fra i confini di Castel di Sangro dal 25 luglio al 10 agosto 2024.