Cambia tutto sul tecnico, il Dirigente parla chiaro: “Nulla è stato deciso”

Sono tanti i tecnici accostati al Napoli per la prossima stagione, ad oggi, però, non esiste alcuna certezza in merito.

Antonio Conte è il nome più gettonato dell’ultima settimana. Il tecnico pugliese, amico di lunga data di Aurelio De Laurentiis, secondo i vari addetti ai lavori avrebbe ceduto alle avances del patron, che sta corteggiando quest’ultimo da novembre, quando decise di esonerare Rudi Garcia, primo dei 3 allenatori stagionali del Napoli.

Nonostante ciò, ad oggi non è arrivata nessuna firma, anzi, questa sera, lo stesso De Laurentiis, si è reso protagonista di una mezza smentita, seppur almeno a quanto pare di facciata, negando i contatti con l’ex Inter e Juventus.

Annuncio improvviso: cambia del tutto il futuro del tecnico di Serie A? Le ultime

Oltre a Conte, ci sono gli altri 3 allenatore facenti parte del poker degli ormai indiziati alla panchina del club. Gian Piero Gasperini, reduce dalla sconfitta con l’Atalanta in Coppa Italia, piace particolarmente al presidente, ma a quanto pare i bergamaschi vorrebbero allungare il matrimonio storico con lui. Ci sarebbe poi Vincenzo Italiano, che a quanto pare avrebbe anche già fornito la propria disponibilità a De Laurentiis, ma che ad oggi forse è l’opzione meno quotata.

E Stefano Pioli? Il tecnico del Milan, qualche settimana fa era dato in pole per la panchina del Napoli. Quest’ultimo, reduce da due stagioni senza titoli che hanno fatto scattare polemiche nell’ambiente milanista, sembra ormai prossimo all’addio. Un addio per molti certo quello di Pioli, nonostante 3 qualificazioni Champions di fila e uno scudetto arrivato quasi da “underdogs”.

A quanto pare, però, il futuro dell’ex Lazio ed Inter non è così scontato. Massaro, dirigente del Milan, si è così espresso nel corso del “Premio Gentleman”, come riportato da Nicolò Schira, massimo esperto di calciomercato:

“Pioli? Lo dite voi che il suo percorso al Milan è finito. Lui con noi ha fatto 5 anni fantastici e inoltre ha ancora un anno di contratto, motivo per cui siamo tranquilli. L’area tecnica sta semplicemente ragionando, in modo da capire se si debba andare avanti con Pioli o con una nuova figura”.

Insomma, non una conferma piena, ma una apertura considerevole ad una nuova conferma per Pioli, al Milan dall’ormai lontano 2019, quando prese il posto di Marco Giampaolo. Insomma staremo a vedere, ma il futuro del tecnico accostato al Napoli non sembrerebbe così scontato.