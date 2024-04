Manna avanza come nuovo d.s. del Napoli: cosa farà Meluso? Decisione già presa!

Le strade di Meluso e del Napoli si separeranno al termine della stagione. Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il nuovo direttore sportivo del club azzurro.

Sono giorni caldi in casa Napoli. I risultati tardano ad arrivare, motivo per il quale è giunto il momento di cambiare. Infatti, Aurelio De Laurentiis ha l’obbligo di ingaggiare un allenatore e un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Prima di individuare i nuovi profili va risolta la situazione legata a Meluso.

L’attuale direttore sportivo del Napoli non ha svolto un lavoro impeccabile, motivo per il quale la sua avventura sembra essere arrivata ai titoli di coda. Durante le sessioni estive di calciomercato, tutte le idee son passate tra le mani del presidente, il quale ha lasciato poco spazio al suo dirigente.

Meluso si allontana dal Napoli: De Laurentiis ha scelto il nuovo DS

Mauro Meluso è pronto a dire addio al Napoli al termine della stagione. Stando a quanto riportato da “La Repubblica” al momento, non sembrerebbero esserci i presupposti per continuare insieme in vista delle prossime annate. Non a caso, il presidente De Laurentiis starebbe sondando già diversi profili per capire la fattibilità delle operazioni.

Il direttore sportivo azzurro ha il contratto in scadenza a giugno e la società ha l’opzione unilaterale di rinnovo da esercitare entro fine mese. I margini per proseguire insieme non sono presenti, ancor più perchè il dirigente non accetterebbe un ruolo diverso con la presenza di un nuovo DS.

Va poi ricordato che nelle ultime ore, in pole ci sarebbe Giovanni Manna. Quest’ultimo è attualmente legato alla Juventus, ma con ogni probabilità lascerà il club bianconero al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis sembrerebbe ormai deciso a puntare sul giovane dirigente, il quale in questa stagione ha collaborato con Cristiano Giuntoli nella sua prima annata in bianconero.