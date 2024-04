Conte, Il Mattino: “Contatti frequenti con il Napoli”, cosa aspetta per decidere

De Laurentiis vuole Conte a tutti i costi: ecco cosa sta aspettando l’ex Juve ed Inter per prendere una decisione.

Il futuro del Napoli deve essere necessariamente luminoso e gli errori commessi dalla società in questa sfortunata stagione non possono più ripetersi. L’annata calcistica impronosticabile degli azzurri sta per concludersi ed i vertici del club stanno già dando uno sguardo al futuro per anticipare il prima possibile il processo di rinascimento del Napoli. Il rischio di non partecipare ad una competizione europea si fa sempre più serio e di conseguenza il patròn azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha voluto caricare i suoi in vista del rush finale.

Sono ben otto le partite che gli azzurri affronteranno prima di dare il via ad Euro 2024. Match decisivi che valgono la bellezza di 24 punti e che potrebbero facilitare il processo di crescita in futuro. L’Europa League può essere una speranza per il Napoli dati gli scontri diretti con Fiorentina, Roma e Bologna. La Champions sembra essere pura utopia ma la speranza è che Calzona possa motivare abbastanza i suoi dopo la sonora sconfitta al Maradona contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Intanto la società valuta diversi profili per il prossimo allenatore da sistemare sulla panchina azzurra e tra questi spiccano i nomi di Vincenzo Italiano, sempre più lontano dalla Fiorentina, ed Antonio Conte. Con il tecnico salentino c’è già stato un contatto a novembre per la sostituzione di Rudi Garcia ma l’ex Juve ha declinato l’offerta poichè preferiva partire con una squadra dall’inizio della stagione.

Conte verso Napoli? Ecco le sue richieste

L’ex allenatore della Nazionale Italiana ha sempre voluto il sostegno attivo da parte della propria società ed ha voluto che quest’ultima assecondasse le proprie richieste ed esigenze. Antonio Conte può essere la chiave per sbloccare il Napoli sul piano della mentalità.

I partenopei, come insegna questa stagione, hanno bisogno di compiere un passo in più sul piano della convinzione: un aspetto su cui Conte sarebbe il più bravo a lavorare, senza ombra di dubbio. Quest’ultimo, però, ha bisogno di certezze prima di firmare con la squadra campana. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, il tecnico vorrebbe prima conoscere il piazzamento finale del Napoli in Serie A, con tanto di eventuale qualificazione in Europa e soprattutto analizzare il valore della rosa, date le cessioni illustri in vista. In ogni caso, secondo il quotidiano, i contatti sono continui e frequenti e Aurelio De Laurentiis è pronto a uno sforzo economico importante per convincere Conte.