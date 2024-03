Il Genoa pensa a un super colpo per il centrocampo, idea a sorpresa dal Napoli

Tempo di riflessioni in casa Napoli, con diversi giocatori pronti a partire in estate. Il Genoa pensa ad un centrocampista azzurro per mettere a segno un importante colpo di mercato.

Il Napoli in estate dovrà cambiare pelle. La stagione sin qui disputata è nettamente al di sotto delle aspettative. Molti giocatori sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale è chiamato a rifondare quasi completamente il roster di calciatori in vista della stagione 2024/2025. Tra i vari acquisti del mercato azzurro, nessuno ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Su tutti Jesper Lindstrøm, considerato vero e proprio oggetto misterioso della rosa allenata prima da Garcia e Mazzarri, e ora da Calzona. Gli innesti apportati nella sessione di mercato invernale di gennaio non hanno avuto un impatto importane nell’economia generale della rosa. Uno di questi è appena finito nel mirino del Genoa allenato da Alberto Gilardino.

Calciomercato Genoa, idea Dendoncker per il centrocampo

Stando a quanto riportato da calcionline.com, nelle ultime ore il Genoa starebbe pensando a Leander Dendoncker per il centrocampo. Il direttore sportivo del grifone, Marco Ottolini, ha le idee chiare sia in uscita che in entrata. Albert Gudmundsson, vero gioiello della squadra ligure, con ogni probabilità saluterà i rossoblù a fine stagione. Tra i colpi da piazzare per rinforzare l’organico c’è Dendoncker, centrocampista difensivo arrivato a Napoli lo scorso 26 gennaio dall’Aston Villa, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Non è praticamente mai entrato nelle rotazioni degli azzurri, e a fine stagione farà ritorno quasi sicuramente in Premier League. Il ventottenne di Zonnebeke ha una valutazione di circa 9 milioni di euro, ma il Genoa potrebbe offrire agli inglesi un prestito con diritto proprio come fatto dal club di De Laurentiis.

Dendoncker nasce come centrocampista difensivo, ma negli anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche come difensore, soprattutto in Inghilterra. Molto attento in fase di non possesso, è un calciatore poco dinamico, pecca compensata da un gran senso della posizione. Vanta ben 152 presenze nel massimo campionato inglese, con 10 gol e 2 assist all’attivo.

È un calciatore con grande esperienza europea: ha giocato 10 partite di Champions League, 31 di Europa League, segnando 2 gol, e 4 di Conference League. Per il Genoa del presidente Alberto Zangrillo rappresenta un’ipotesi suggestiva, che permetterebbe ai rossoblù di schierare un centrocampo di altissimo livello con Ruslan Malinovskyi e Kevin Strootman. Il Napoli non è riuscito a valorizzarlo sin qui, il club ligure potrebbe rappresentare un’ottima rampa di lancio per tornare ai livelli che gli competono.