Dendoncker, l’agente: “So perché non gioca. Futuro? Fissata la data dell’incontro”

Calciomercato Napoli, l’agente di Dendoncker si esprime sul futuro del suo assistito: un primo resoconto dell’esperienza in azzurro

Il mercato invernale ha portato in azzurro ben quattro nuovi innesti: Mazzocchi, Ngonge, Traoré e Dendoncker. L’ex esterno della Salernitana sta svolgendo di fatto il ruolo di vice Di Lorenzo, ma all’occorrenza sta giocando anche a sinistra, a piede invertito, in caso di assenza di Mario Rui e Olivera. Tutto sommato un’esperienza positiva, al netto dell’esordio da incubo con espulsione contro il Torino.

Ngonge invece sta ancora smaltendo al meglio i fastidi muscolari che lo hanno tenuto fuori per tutta la prima parte di gestione Calzona. L’ex Verona ha però già messo a segno una rete in maglia azzurra, contro il Genoa. Traorè invece è entrato stabilmente nelle rotazioni di Calzona, che spesso lo preferisce a Zielinski. Dendoncker al contrario continua ad essere un oggetto misterioso: solo 10 minuti per lui con il nuovo tecnico, sul 1-6, contro il Sassuolo.

Dendoncker, Calzona non lo considera: parla l’agente

Visto l’utilizzo col contagocce è a forte rischio il riscatto a fine stagione. Del suo futuro ne ha parlato l’agente Seraino Dalgliesh, intervenuto in diretta a a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

L’OBIETTIVO – “Dendoncker ha sempre uno spirito positivo, si ritiene un calciatore di squadra quindi ha come primo obiettivo, l’interesse della squadra. Certo, vorrebbe aiutarla di più a raggiungere gli obiettivi, ma queste sono prerogative del coach. Lui però resta positivo e sfrutterà questa sosta per lavorare ancora di più ed ottenere più minuti nella parte conclusiva della stagione“. LA SCELTA DEL NAPOLI – “La scelta Napoli la difendiamo, non ne siamo pentiti. Certo vorrebbe giocare di più e se mi chiedete se lo meriterebbe dico di sì perché viene da un club importante, perché è un nazionale belga e quindi è un giocatore importante che meriterebbe di giocare di più“. RAPPORTO CON CALZONA – “Il cambio di allenatore ha influito inevitabilmente sullo scorso minutaggio di Dendoncker perché adesso ad allenare il Napoli non c’è l’allenatore che lo ha voluto. Mazzarri aveva chiesto un giocatore come Dendoncker come rinforzo, adesso con un altro allenatore è chiaro che l’impatto è diverso. Non voglio che passi questa mia esternazione come una polemica, ma è chiaro che se si guardano i minuti giocati, bisogna considerare che ora c’è Calzona che è un ottimo coach e non meno bravo di Mazzarri. Dendoncker si gioca una maglia con Lobotka che Calzona conosce bene, detto questo però massimo rispetto per l’allenatore del Napoli.”

Stando alle parole dell’agente, nonostante i pochi minuti in campo Dendoncker è motivato a far bene: “Il ragazzo è rimasto sereno, non del tutto soddisfatto, ma molto sereno”.

Le dichiarazioni dell’agente di Dendoncker sul futuro del suo assistito

Sulla possibilità di riscatto del Napoli ha detto: “Parleremo con la società a fine stagione e vedremo se ci saranno i presupposti per continuare. Ma, l’obiettivo sportivo è l’unico focus del ragazzo al momento”.

Infine, un bel messaggio verso Napoli, città che lo ha ospitato da gennaio in poi: “Napoli è una città meravigliosa in cui Dendoncker si sta trovando benissimo. Non solo la città, ma anche la gente di Napoli è meravigliosa. Non è venuto qui a fare il turista, ma al momento si gode almeno questo”.

Dendoncker si è fatto consigliare da uno che Napoli la conosce molto bene: Dries Mertens. “Dendoncker e Mertens sono in contatto, hanno parlato della destinazione Napoli prima che arrivasse e Dries potete immaginare che ha speso parole solo belle per la città e la gente“, il retroscena svelato dall’agente.