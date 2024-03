Lindstrom, batosta assurda per l’azzurro: il Napoli ora è a un bivio

La stagione da Jesper Lindstrom, fino a questo momento, è completamente da dimenticare: la notizia sul danese che peggiora la situazione.

Quando Jesper Lindstrom ha firmato per il Napoli non si sarebbe mai aspettato di incontrare tutte le difficoltà vissute fino a questo momento. Al momento del suo arrivo all’ombra del Vesuvio, i tifosi azzurri lo avevano accolto con grandissimo entusiasmo vedendo in lui l’uomo giusto per dare nuova imprevedibilità all’attacco azzurro e continuare a vincere in Italia.

Il suo percorso, così come quello dell’intera squadra, è stato caratterizzato da molte difficoltà e l’esterno danese non è mai riuscito ad entrare in sintonia con i compagni in campo. I minuti che Garcìa e Mazzarri gli hanno concesso sono stati molto pochi. I tifosi azzurri, per lungo tempo, hanno chiesto a gran voce una sua maggior presenza in campo, ma il match contro il Barcellona potrebbe aver rovinato anche il finale di stagione di Lindstrom.

Il suo ingresso contro il Barcellona è stato pessimo. Da quel momento il Napoli ha perso pericolosità e negli highlights della sua partita rimarrà solo l’errore clamoroso sotto porta che ha condannato gli azzurri all’eliminazione. Dopo le numerose critiche, per il danese arriva un’altra batosta pesantissima.

Stagione da dimenticare per Lindstrom, niente Nazionale

Lindstrom in questa stagione ha giocato pochissimo. Quando è entrato in campo raramente ha fatto vedere cose interessanti. Solo contro il Verona, insieme a Ngonge, è riuscito a dare una scossa alla squadra.

Per questo motivo, il numero 29 azzurro è uscito sempre più dai radar di Kasper Hjulmand, ct della Danimarca. La dimostrazione arriva dalle convocazioni comunicate oggi dalla Federazione danese. Lindstrom, che secondo molti è uno dei giocatori più qualitativi della nazionale del nord, non è stato convocato. Un’altra batosta psicologica per Lindstrom che vede svanire all’orizzonte anche il sogno Euro2024.

Lindstrom, una stagione di difficoltà: il pensiero della redazione di SpazioNapoli

Come detto, Lindstrom era il primo ad aspettarsi un anno diverso all’ombra del Vesuvio. Già in sede di presentazione aveva rivelato di aver rifiutato il Liverpool, squadra tifata da sempre, per avere più chances di giocare.

Neanche a Napoli, però, il danese ha trovato il minutaggio che sperava. La sensazione è che in questo momento Lindstrom sia perso psicologicamente. Anche contro il Barcellona, chiamato a dare freschezza all’attacco per i minuti finali, Lindstrom è entrato molto contratto dal punto di vista psicologico. Non ha mai tentato la giocata e ha sempre preferito restare spalle alla porta e giocare il pallone all’indietro.

Il gol sbagliato ad un passo da Ter Stegen è la dimostrazione lampante di come anche le cose più semplici siano insormontabili in questo momento. La soluzione potrebbe essere quella di concedersi un po’ di tempo per provare a ritrovarsi. Qualora dovesse saltare l’appuntamento di Euro2024, Lindstrom potrebbe sfruttare l’estate per lavorare su sé stesso e farsi trovare pronto sin dal ritiro di Dimaro per far vedere davvero le qualità che tutti gli addetti ai lavori gli riconoscono.