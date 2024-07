Ha vinto lo scudetto con il Napoli, ora cambia squadra: tutto fatto per la cessione

Il giocatore è pronto per la nuova avventura, i due club hanno trovato l’accordo ed il giocatore sarà sicuramente titolare.

L’ultima stagione non è stata positiva, ma poco più di dodici mesi fa non bisogna dimenticare che il Napoli faceva la storia. Dopo oltre trent’anni la formazione di Luciano Spalletti riportava lo scudetto in città, un risultato che mancava addirittura dai tempi di Diego Armando Maradona.

Non era un titolare, ma ha dato sicuramente il suo apporto. Con la maglia del Napoli Pierluigi Gollini ha vinto il suo primo e unico scudetto in carriera e per questo l’avventura in Campania resterà indimenticabile. Il club azzurro lo ha confermato nell’ultima stagione in prestito, ma dopo quest’ultima annata le parti si sono divise definitivamente. Il giocatore è tornato all’Atalanta mentre il Napoli ha deciso di puntare su Elia Caprile, giovane portiere reduce da una stagione all’Empoli. Anche Gollini però è pronto per una nuova avventura.

Napoli, nuova avventura per Gollini

Come riporta Sky Sport Pierluigi Gollini sarà il nuovo portiere del Monza. Il club brianzolo ha deciso di puntare sul calciatore per sostituire Di Gregorio, ceduto invece alla Juventus.

Diversi club erano sul giocatore, ma alla fine ha scelto il Monza. Il giocatore si trasferirà, sempre in Lombardia, in prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 3 e nei prossimi giorni verrà ufficializzato definitivamente.