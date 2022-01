Calciomercato Napoli, successore Insigne: sondaggi per un ex Serie A

Il Napoli è già alla ricerca di un successore di Lorenzo Insigne. Il capitano porrà fine alla sua avventura in azzurro e volerà in Canada per giocare con il Toronto FC. Cristiano Giuntoli ha già iniziato a guardarsi intorno sul calciomercato e a valutare possibili nomi. Uno dei profili che interessa il Napoli è Alejandro Papu Gomez, attualmente al Siviglia.

Calciomercato Napoli Papu Gomez (Getty Images)

Calciomercato Napoli, sondaggio per Papu Gomez

Il sostituto di Insigne al Napoli sarà Papu Gomez? Il club azzurro, secondo quanto riferito da elgoldigital.com, ha iniziato a sondare il terreno per il fantasista del Siviglia ed ex Atalanta. Ha caratteristiche che si avvicinano sensibilmente a quelle di Insigne e potrebbe essere un’idea.

Il portale spagnolo sottolinea come, al momento, non si sia andato oltre i sondaggi ma si stiano muovendo solo i primi passi esplorativi. Ad accelerare, in futuro, la possibile trattativa è anche la volontà di Gomez di vestire la maglia del Napoli, come svelato dallo stesso calciatore in un’intervista di qualche mese fa.