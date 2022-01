TAGLIAFICO NAPOLI AJAX – Il calciomercato invernale del Napoli potrebbe non essere terminato con l’acquisto di Tuanzebe. Il d.s. azzurro, Cristiano Giuntoli, sta cercando di rinforzare la rosa regalando a Luciano Spalletti un nuovo terzino mancino.

FOTO: Getty – Tagliafico Ajax

Calciomercato Napoli, idea Tagliafico dell’Ajax

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, l’ultimo nome sondato dai partenopei è quello dell’argentino Nicolas Tagliafico. Il laterale mancino classe 1992 ha collezionato 13 presenze in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Ajax, con il quale è legato da un contratto fino al 2023.

L’interesse del Napoli è reale, ma l’acquisto non appare comunque semplice. A metà della prossima settimana ci saranno nuovi contatti per capire l’effettiva disponibilità per la trattativa.