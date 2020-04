Calciomercato Napoli – Il mercato del Napoli, quando sarà il momento, sarà davvero entusiasmante. Forse, questa volta, davvero la società attuerà una piccola rivoluzione, non solo per accontentare il tecnico Gennaro Gattuso, ma perché alcuni giocatori andranno via.

Non è un mistero che diversi calciatori azzurri hanno mercato e sono ambiti da diversi club. Da Allan a Fabian Ruiz, da Milik a Mertens e Callejon, passando per Koulibaly.

Proprio di quest’ultimo, faremo un resoconto. Se dovesse essere ceduto il senegalese, ed è vero che il Napoli ha già preso Rrahmani, chi sarà il suo sostituto?

Calciomercato Napoli, i sostituti di Koulibaly

La lista di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo partenopeo, è molto lunga. Il dirigente sta studiando varie mosse, oltre ad aver messo nel mirino diversi giocatori interessanti.

Ma chi potrebbe non far rimpiangere il classe ’91? Sarà dura prendere l’eredità. L’esperto Vertonghen? o Milenkovic e Kumbulla che conoscono già il campionato italiano? Non solo, ci sono anche altri 3-4 nomi che frullano nella testa della dirigenza campana.

Verthonghen, Milenkovic e Kumbulla

Nikola Milenkovic

I primi tre nomi sono quelli che abbiamo fatto. Jan Vertonghen, 32 enne del Tottenham è in scadenza di contratto, quindi sarebbe un bel colpo a parametro zero, ma l’età non gioca a suo favore. Difficilmente De Laurentiis cercherà di mettere sotto contratto, con un ingaggio abbastanza oneroso, un calciatore classe 1987.

Gli altri due entrano più nel budget, ma soprattutto nella politica del club. Nikola Milenkovic ha 22 anni, gioca già da tre stagioni nella Fiorentina e vale tra i 30-40 milioni di euro. Marash Kumbulla, 20 anni, ha fatto un’ottima stagione (finora) con l’Hellas Verona, ma il club veneto cercherà di aprire un’asta dato che sulle tracce del giocatore ci sono anche altri club, italiani ed esteri.

I sostituti di Koulibaly, tre giovani dall’estero

Robin Koch. Il difensore del Friburgo è entrato nel mirino del Napoli da diversi giorni e forse, è quello che viene valutato di meno: 10-15 milioni di euro e non è male per un 23 enne in rampa di lancio.

Poi ci sono Malang Sarr, classe ’99 del Nizza e valutato almeno 20 milioni di euro e Gabriel Magalhaes, difensore del Lille che non cederà per meno di 30 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, c’è anche Diego Carlos

Diego Carlos infine, è il 27 enne con esperienza, il quale, dopo alcune esperienze con squadre di seconda (e anche terza) fascia, è stato acquistato dal Siviglia che se lo cederà, è solo per fare una plusvalenza: pagato 15, ceduto almeno il doppio.

