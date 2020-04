Fabian Ruiz Real Madrid – Non è un mistero che il Real Madrid è molto interessato a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli. Lo spagnolo si è messo in mostra in questi due anni con la maglia azzurra e anche con la sua nazionale, attirando l’interesse di tanti club, su tutti, quello di Madrid.

La dirigenza partenopea però, sta lavorando per blindare il calciatore e vuole rinnovare il suo contratto per allontanare ogni tipo di tentazione.

Fabian Ruiz, il corteggiamento del Real Madrid

Fabian resta l’obiettivo numero uno del centrocampo dei Blancos. Gli spagnoli tenteranno il tutto e per tutto per prelevarlo già dalla prossima sessione di mercato.

Fabian Ruiz

Un corteggiamento che dura da diversi mesi e confermato anche dall’agente del calciatore, il quale, qualche giorno fa, ha rivelato di aver avvisato la società campana di un interessamento del club spagnolo.

Fabian Ruiz Real Madrid, la strategia di Florentino Perez

Florentino Perez, presidente delle Merengues, ha un piano secondo Goal.com: ammorbidire la posizione di De Laurentiis con una contropartita tecnica. Infatti, oltre ai soldi, sul piatto ci sarebbe anche il cartellino di Luka Jovic.

L’attaccante serbo non ha fatto molto bene in questa prima parte con la sua nuova maglia e potrebbe cambiare aria. L’ex Eintracht Francoforte piace molto a Giuntoli e Gattuso e potrebbe approdare nel nostro campionato in questa operazione di scambio.

Quest’ultimo potrebbe avere anche una trattativa a parte, ma il Real apre a ogni soluzione per convincere il Napoli a cedere Fabian. Il 22 enne sarà il sostituto, molto probabilmente, di Arek Milik, dato in partenza nei prossimi mesi.

Fabian Ruiz molto attivo sui social

Il giocatore azzurro è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram. Allenamenti, foto per il compleanno e descrizione della sua giornata tipo in questo periodo di quarantena: film e serie Tv.